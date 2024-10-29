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中小伙獲岳母資助百萬炒股、月賺112萬 為何被說「毒雞湯」

中國新聞組╱北京29日電
自稱在岳母的資助和指導下，進場一個月賺了112萬人民幣的當事人。(視頻截圖)
自稱在岳母的資助和指導下，進場一個月賺了112萬人民幣的當事人。(視頻截圖)

近期A股市場行情火熱，不但創下市場單日成交額逾2.6兆(人民幣，下同，約3660億美元)、開盤35分鐘成交額破兆等新高數據，「牛市」行情更吸引大量股民入市。一名95後小伙自稱在岳母的資助和指導下，進場一個月賺了112萬元。不少股民聞訊表羡慕，但也有人質疑當事人所發訊息是「小作文」，更有網上評論直指「這碗雞湯有劇毒」。

海報新聞報導，今年30歲的龐建建是一名嵌入式軟件算法工程師，這次入市炒股是受到岳母的支持和影響。龐建建的岳母畢業於南京財經大學，炒股20年，最高時候盈利300餘萬元，直到2015年A股下跌栽了跟頭，才退出股市。

「雖然我岳母退出了股市，但這些年一直關注著市場，今年9月中下旬，岳母跟我講了一些股市消息，她說這次是個投資好機會，問我想不想嘗試一下。」龐建建說，在岳母的指導下，他拿著工作存款50萬元，加上岳母資助的100萬元，決定入市一試。

接下來就是選股階段。龐建建是軟件行業出身，看好華為概念類板塊，因此挑選了該板塊的股票；然後在岳母的指導下，又挑選了時下熱門的半導體和醫藥類板塊的股票，他們預測這幾支股票會是龍頭股。

龐建建說，這次入市打算長線投資，所以每天看盤的次數有限，上午開盤時會看一下漲跌情況，收盤時再確認一天的收益；每天晚上會與岳母一起分析第二天股票走勢，從而決定是否做差價。

從9月底入市到10月25日近一個月的時間，龐建建一共盈利112萬元，他說這離不開他和岳母對市場的分析和判斷，「帳戶上的盈利讓我感到興奮，這是兒子帶來的『財運』，他在十一出生，剛好與我入市時間相近。」

對於股市的盈利，龐建建認為自己運氣成分非常多，有一支股票連續13個漲停，自己都覺得像做夢。他還提醒大家不要盲目效仿，投資股票有風險，入市以來不是每天都盈利。

對於「有支股票連續13個漲停，20年股齡的丈母娘資助100萬本金……」，自媒體「木蹊說」認為這些情節也許並非全假，但要完成這個故事需要太多的巧合，「春晚小品的劇情怕都不敢那麼編」，還表示「這樣的丈母娘，能不能也給我也來一個？」

近期A股行情火熱，吸引大批股民入場。(取材自上觀新聞)
近期A股行情火熱，吸引大批股民入場。(取材自上觀新聞)

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