我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

國務院13招催生 補貼、助買房 網：無法就業 補貼啥用？

中國新聞組／北京29日電
國務院辦公廳日前提出13項生育支持措施，公眾對此抱有期待。圖為一家三口在內蒙古鄂爾多斯某廣場玩耍。(新華社)
國務院辦公廳日前提出13項生育支持措施，公眾對此抱有期待。圖為一家三口在內蒙古鄂爾多斯某廣場玩耍。(新華社)

為了提升出生率，中國國務院印發「關於加快完善生育支持政策體系推動建設生育友好型社會的若干措施」（下稱「措施」），一舉出台多項措施，營造生育友好社會氛圍。學者看好政策面面俱到，將成為「長牙齒的老虎」，但網友不埋單，認為「年輕人沒法就業，什麼補貼都是空洞的」。

綜合香港文匯報、大公報報導，國務院日前印發的「措施」中提出13項生育支持措施，從強化生育服務支持；加強育幼服務體系建設；強化教育、住房、就業等支持措施；營造生育友好社會氛圍等四面向，降低生育、養育、教育成本，為推動實現適度生育水平、促進人口高質量發展提供有力支撐。

具體政策內容包括，指導各地將適宜的分娩鎮痛以及輔助生殖技術項目納入醫保報銷範圍；保障產假、生育獎勵假、陪產假、育兒假等生育假期落實到位；優先實現託育綜合服務中心地市級全覆蓋；鼓勵有條件的地方加大對多子女家庭購房的支持力度；有條件地方將參加職工基本醫療保險的靈活就業人員、農民工、新就業形態人員納入生育保險等方式，營造家庭友好型工作環境等受關注的措施等，推動建設生育友好型社會。

「措施」更提出要確保生育支持各項任務落到實處、取得實效，各地要堅持一把手親自抓、負總責。此外，還強調要做好前瞻性生育支持政策研究，強化政策儲備，完善人口監測體系和預測預警制度。

中國出台4方面13項生育支持措施，降低生育、養育、教育成本。圖為貴州畢節一幼兒園...
中國出台4方面13項生育支持措施，降低生育、養育、教育成本。圖為貴州畢節一幼兒園裡，孩子們在表演節目。(新華社)

美國之音報導，這是中國當局試圖扭轉不斷下降的人口出生率，甚至人口負增長努力的最新嘗試。據中國國家統計局的數據，到2022年末，中國人口為14.1億，較前一年減少了85萬人。這是自1960年代大饑荒以來中國人口首次出現負增長。

中國人民大學公共管理學院教授馬亮分析，此次出台的政策面面俱到，不但涵蓋生育、養育、託育到教育全鏈條，更全面覆蓋涉及生育鼓勵的各個方面。他對完善生育休假制度的政策印象最深刻，特別是建立合理的成本共擔機制，加大監督力度，保障法律法規規定的生育假期落實到位。馬亮表示，「這有助於讓政策真正成為『長牙齒的老虎』，讓生育友好型政策落到實處」。

人口問題專家易富賢認為，中國長期的計畫生育政策導致的勞動力比率縮小和人口老化，已經嚴重扭曲了中國的人口結構。他表示，中國在鼓勵生育上面臨三大難題：第一，心理上，不願生；第二，物質上，養不起；第三，生理上，生不了。網友對新出台的政策也不埋單，直言「年輕人沒法就業，什麼補貼都是空洞的」、「高房價和房貸，高教育費，高醫療費國宗三高不產除誰敢生啊？」

生育支持政策要點 （資料來源：大公報）
生育支持政策要點 （資料來源：大公報）

就業 醫療保險 國務院

上一則

萬聖節成禁忌? 滬警嚴控標誌性地點 學生被要求不參加聚會

下一則

觀察站／召開人大常委會時間敏感 急吹「保5」衝鋒號

延伸閱讀

美企獲利改善集中科技業 恐動搖股市漲勢根基

美企獲利改善集中科技業 恐動搖股市漲勢根基
台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策
全美人口最多5州 賓州網路費用最高

全美人口最多5州 賓州網路費用最高
聯合國估計：俄羅斯全面入侵後 烏克蘭人口銳減800萬

聯合國估計：俄羅斯全面入侵後 烏克蘭人口銳減800萬

熱門新聞

落馬的江西萬年縣委書記毛奇與女下屬玩「人體輸送帶」遊戲。（視頻截圖）

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

2024-10-24 07:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

2024-10-25 02:17
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

2024-10-26 10:23
網傳涉事女網紅。（取材自微博）

廈門女公職自曝是男幹部小四 「他帶我飛遍各地」

2024-10-24 08:30
銀元價值不菲，陝西絕戶老人生前埋下的一壺銀元，讓覬覦的兩名男子最終被判刑；示意圖，圖非當事人。(中新社)

陝絕戶老人生前埋1壺銀元 2男用探測儀挖109枚 出事了

2024-10-28 09:30

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣