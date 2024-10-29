國務院13招催生 補貼、助買房 網：無法就業 補貼啥用？

國務院辦公廳日前提出13項生育支持措施，公眾對此抱有期待。圖為一家三口在內蒙古鄂爾多斯某廣場玩耍。(新華社)

為了提升出生率，中國國務院 印發「關於加快完善生育支持政策體系推動建設生育友好型社會的若干措施」（下稱「措施」），一舉出台多項措施，營造生育友好社會氛圍。學者看好政策面面俱到，將成為「長牙齒的老虎」，但網友不埋單，認為「年輕人沒法就業 ，什麼補貼都是空洞的」。

綜合香港文匯報、大公報報導，國務院日前印發的「措施」中提出13項生育支持措施，從強化生育服務支持；加強育幼服務體系建設；強化教育、住房、就業等支持措施；營造生育友好社會氛圍等四面向，降低生育、養育、教育成本，為推動實現適度生育水平、促進人口高質量發展提供有力支撐。

具體政策內容包括，指導各地將適宜的分娩鎮痛以及輔助生殖技術項目納入醫保報銷範圍；保障產假、生育獎勵假、陪產假、育兒假等生育假期落實到位；優先實現託育綜合服務中心地市級全覆蓋；鼓勵有條件的地方加大對多子女家庭購房的支持力度；有條件地方將參加職工基本醫療保險 的靈活就業人員、農民工、新就業形態人員納入生育保險等方式，營造家庭友好型工作環境等受關注的措施等，推動建設生育友好型社會。

「措施」更提出要確保生育支持各項任務落到實處、取得實效，各地要堅持一把手親自抓、負總責。此外，還強調要做好前瞻性生育支持政策研究，強化政策儲備，完善人口監測體系和預測預警制度。

中國出台4方面13項生育支持措施，降低生育、養育、教育成本。圖為貴州畢節一幼兒園裡，孩子們在表演節目。(新華社)

美國之音報導，這是中國當局試圖扭轉不斷下降的人口出生率，甚至人口負增長努力的最新嘗試。據中國國家統計局的數據，到2022年末，中國人口為14.1億，較前一年減少了85萬人。這是自1960年代大饑荒以來中國人口首次出現負增長。

中國人民大學公共管理學院教授馬亮分析，此次出台的政策面面俱到，不但涵蓋生育、養育、託育到教育全鏈條，更全面覆蓋涉及生育鼓勵的各個方面。他對完善生育休假制度的政策印象最深刻，特別是建立合理的成本共擔機制，加大監督力度，保障法律法規規定的生育假期落實到位。馬亮表示，「這有助於讓政策真正成為『長牙齒的老虎』，讓生育友好型政策落到實處」。

人口問題專家易富賢認為，中國長期的計畫生育政策導致的勞動力比率縮小和人口老化，已經嚴重扭曲了中國的人口結構。他表示，中國在鼓勵生育上面臨三大難題：第一，心理上，不願生；第二，物質上，養不起；第三，生理上，生不了。網友對新出台的政策也不埋單，直言「年輕人沒法就業，什麼補貼都是空洞的」、「高房價和房貸，高教育費，高醫療費國宗三高不產除誰敢生啊？」