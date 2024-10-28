陝絕戶老人生前埋1壺銀元 2男用探測儀挖109枚 出事了

銀元價值不菲，陝西絕戶老人生前埋下的一壺銀元，讓覬覦的兩名男子最終被判刑；示意圖，圖非當事人。(中新社)

陝西省鎮巴縣一名絕戶（無兒無女）老人生前在自家房屋周圍埋藏了一壺銀元，一直為人惦記。2男子垂涎，請人帶路探測後挖出109枚，吃上官司。

極目新聞報導，2021年初，呂某與李某因買賣麻錢（銅錢）在某App 相識，李某告訴呂某，在鎮巴縣興隆鎮火焰溪村周朝山徐家坪附近，一徐家長輩去世前在自家房屋前埋藏了一壺銀元，二人商議將銀元找到。2021年3月14日，呂某和李某找到了苟某幫忙帶路，並許諾給予報酬。次日，三人前往該村徐家坪附近用金屬探測儀探測未果，繼續往一處古墳中探測出十幾枚麻錢。

隨後，3人再次返回徐家坪，呂某在向苟某詳細了解了老人以前房屋的位置及大門朝向後，便在徐家坪荒廢土地內使用金屬探測儀進行探測。大約20分鐘後，金屬探測儀報警，在向地下挖掘30厘米後，挖出一個錫壺，後二人清理錫壺的污泥，並對錫壺內的銀元進行清點，共發現109枚銀元。

挖出銀元後，呂某和李某進行了分贓。其中李某分得54枚銀元、1個錫壺，呂某分得55枚銀元。兩人一共付給苟某報酬4000元（人民幣，下同）。

同年3月16日，呂某攜帶55枚銀元返回陝西省城固縣後，通過其老表夏某將其所分得的55枚銀元以6萬1000元出售給居住在寧夏的席某。席某覺得該批銀元成色好，詢問還有沒有，呂某就想讓夏某將李某分得的銀元買過來再出售賺取差價。夏某找到李某，以900元一枚的價格收購了李某手中的44枚銀元。同年3月17日，席某通過微信 轉帳向夏某支付4萬9000元買下。

然而，他們的犯罪行為最終被發現。案發後，公安機關從李某處扣押銀元10枚、銅錢3枚、錫壺1個，從買家席某等人手中分別扣押94枚銀元。

經陝西文化藝術品司法鑑定中心鑑定：送檢的銀元10枚、銅錢3枚、錫壺市場參考價共計人民幣1萬5850元（其中3枚銅錢價值50元）。送檢的94枚銀元市場參考價格共計11萬8540元。3名被告人盜竊總價值13萬4390元。

2023年6月12日，公訴機關依法對呂某、李某、苟某提起了盜竊罪訴訟。經陝西省鎮巴縣人民法院審理查明，三人秘密挖掘他人埋藏於地下的銀元，該塊土地並非3被告人支配管理，其取得銀元的目的和手段非法，應以盜竊罪定罪處罰。

2024年4月15日判決：呂某被判處有期徒刑三年二個月，並處罰金8000元；李某被判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，並處罰金6000元；苟某被判處有期徒刑十一個月，宣告緩刑一年六個月，並處罰金1000元。