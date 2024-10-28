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福州高校外 市民每天排隊百米買「浙江鍋盔」…背後有故事

中國新聞組／綜合報導
市民為支持「鍋盔叔叔」，小攤前排起長隊。(取材自縉雲縣融媒體中心)
市民為支持「鍋盔叔叔」，小攤前排起長隊。(取材自縉雲縣融媒體中心)

近日在福建理工大學西門外，「浙江鍋盔」攤位前每天排隊上百米。原來，「鍋盔叔叔」胡師傅的妻子病倒了，每月需要上萬元（人民幣，下同）治療，民眾紛趕來買鍋盔相挺，胡師傅在浙江縉雲的同鄉也派非遺傳人「縉雲燒餅」大師連夜支援，5小時就賣了1000多個燒餅。看著暖心接力的隊伍，胡師傅除了感謝，「更多的是感動與堅持的動力」。

潮新聞報導，胡師傅名叫胡偉光，2017年和妻子從縉雲老家來到福州謀生，7年來輾轉多處，最終在福州大學城旁安定下來，燒餅因為好吃不貴又「加量不加價」頗受周圍學生歡迎。胡師傅還因真誠質樸，被學生們親切地稱為「鍋盔叔叔」。

今年8月，妻子在老家意外摔傷入院，同時查出其他嚴重疾病。胡師傅扛起了家庭的重擔，一邊照顧臥床的妻子，一邊經營小攤維持生計。在巨大的生活壓力下，今年21歲的兒子也選擇暫時休學，幫父親一起經營小攤。

前幾日，「鍋盔叔叔」的故事經由一名博主在網上發布後，受到了愈來愈多愛心人士的關注。

「排隊的人是從10月19日開始多起來的，這些天還是源源不斷，還有不少從外地特意趕來的，心裡真的很感動。」胡師傅說，這些天還有不少愛心單位幫忙協調尋找店面，適當減少租金，醫院也為妻子組織了多學科會診。

對於不少人的愛心捐贈，胡師傅謝絕了。「非常謝謝大家對我們一家的關心。目前我們靠自己還可以支撐住，希望大家理性消費，千萬別過度消費。」

胡師傅遇到的困難，也牽動著家鄉人的心。25日晚，兩位縉雲燒餅師傅周凱和謝勇民連夜坐動車去了福州。「大家都是浙江老鄉，老鄉有難，我們不能不幫。」周凱說。

「當時聽到有兩位縉雲老鄉特意過來幫忙，心裡真的非常感動。」胡師傅說，他們過來幫忙，不僅比平常多賣了不少燒餅，而且替自己分擔了很多，最近幾天，雖然胡師傅的鍋盔早早就售罄，但連續好幾天高強度的工作，也讓他身體有點吃不消了。「我可以稍微休息一下，緩過勁來。」

周凱是縉雲燒餅製作技藝代表性傳承人，謝勇民也是縉雲燒餅高級師傅。兩人都有30多年的燒餅製作經驗，如今在縉雲經營燒餅店。正值周末，本該是生意最忙的時候，但看到消息他們就放下自家的生意連夜搭高鐵趕來幫忙。

「昨天從出攤到全部賣完，差不多5個小時沒歇過，身上的衣服都濕透了，賣了1000多個燒餅。」周凱說，這期間排隊的人沒少過，最多的時候能有100多個人，周凱也被大家的熱情和愛心深深觸動。

胡師傅還因真誠質樸，被學生們親切地稱為「鍋盔叔叔」。(取材自縉雲縣融媒體中心)
胡師傅還因真誠質樸，被學生們親切地稱為「鍋盔叔叔」。(取材自縉雲縣融媒體中心)

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