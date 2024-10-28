武漢婦染皰疹 竟因拆快遞「沒洗手揉眼睛」

「雙十一」即將到來，央視新聞提醒消費者，在取快遞、拆包裹後，一定要洗手以確保個人健康。（中新社）

隨一年一度購物節「雙十一」開跑，不少民眾開始下單購物。但專家提醒，拆快遞後不洗手，可能導致帶狀皰疹、腹痛腹瀉，呼籲消費者要養成拆完快遞後立即洗手消毒的習慣，以防止潛在的病原體感染。

中國央視新聞報導，近日，湖北武漢一名65歲婦人在拆完快遞後順手揉了眼睛，隨後眼睛便開始發癢紅腫，並出現疙瘩和凸起疼痛難忍。經醫師檢查後，發現該名女子得到眼部帶狀皰疹。醫師表示，可能是因為婦人，平時不愛運動身體抵抗力弱，拆完快遞後又沒有洗手，直接揉眼睛從而導致病毒感染。

河南鄭州 一名女子則是在收到網購的洋芋片後，直接就拆開來吃。當晚，女子立刻腹痛難忍，並出現腹瀉脫水等症狀，立即被家人送往醫院。醫師表示，該名女子送檢的糞便樣本中，檢測 出超標的大腸桿菌，但在洋芋片樣本中，大腸桿菌含量卻符合標準，醫師因此懷疑是因女子拆完快遞後未洗手，直接進食所致。

快遞包裹究竟有多髒？報導提到，快遞的包裝袋材質通常是聚乙烯、聚氯乙烯材料，如果符合標準就沒有毒害，但某些包裝袋可能是由回收料加工做成，極可能殘留大量有害物質。而且在快遞運送過程中，還可能沾染上塵土、細菌及病毒等等。

此外，快遞包裝袋每天接觸到的形形色色的人，只要在某個階段接觸到病原體，就可能直接或間接增加收件者的感染風險。因此，在收快遞的過程中，一定要做好個人防護和物品消毒。

隨著「雙十一」即將到來，醫生提醒，民眾在拆完快遞後應立即洗手消毒，避免直接接觸食物或皮膚黏膜。

至於怎麼取包裹比較安全？央視新聞引述中國疾控單位的建議，選擇在快遞投放點或快遞櫃接收快遞，減少和快遞員面對面的接觸。在時間選擇上，盡量避開取件高峰期，並且勿直接用手或嘴將包裝袋撕開，盡量用剪刀去剪。條件允許時，建議在室外通風拆卸包裝。最重要的是，拆完快遞後，一定要用肥皂洗手。