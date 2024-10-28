北京到底有誰在？「玫瑰」1句台詞 釣出文旅攻略手冊

10月的北京妙峰山，山坡已經披上了一層絢爛的紅紗。（圖／本報北京傳真）

「北京到底有誰在？」2024年夏天，一句出自熱播劇「玫瑰的故事」的台詞火爆全網，一條條短視頻裡，它「猝不及防」地牽引出北京的各大景點，評論區更是被熱情留言的網友們變成了文旅「種草」手冊。

有著「三千年建城史、八百年建都史」的古都北京沉澱了獨一無二的豐厚資源，中軸線、長城、故宮、頤和園、天壇、大運河等8處世界文化遺產星羅棋布，讓北京成為擁有世遺數量最多的城市。目前，北京全市共有216家等級旅遊景區，5A級景區多達10家。「漫步北京」計畫推出超300條深入城市肌理的線路，300個「網紅打卡地」遍布城市。

「根本看不完！」最近來北京旅行的孟女士在朋友圈裡熱切地分享，每天「特種兵」式的行程緊鑼密鼓，但讓她「苦惱」的是，想看、能看的景點還有一大把。2024年上半年，北京市接待遊客1.72億人次，比2019年增長7.7%，前三季度入境遊客人次同比增長207.8%。不久前的國慶假期，北京市遊客2159.64萬人次，同比增長18.35%，創歷史新高。

新的消費與文化風尚接連湧現，「到演藝之都，看北京大戲」的潮流方興未艾。去年一年，北京舉辦營業性演出4.9萬餘場，刷新紀錄。2024年上半年，北京營業性演出場次多達2.7萬場，較2023年同期增加22.8%。國際大師名團密集到訪，「紅樓夢」等口碑力作紛紜而至，「鄧世昌」、「永定門里」等京產佳作接連首演，持續點亮「大戲看北京」的文化名片。

與此同時，小巧靈活的演藝空間如同一根根毛細血管，將藝術資源延伸至城市的每個角落。隨著「會館有戲」特色品牌的深入推進，戲曲、曲藝、舞蹈等演藝資源徹底盤活了一度沉寂的百年建築，踏足其中，遊客可以在聲聲戲韻裡聆聽歷史的回音，也可以化身「戲中人」沉浸體驗老北京的風土民情。湖廣會館、顏料會館、正乙祠戲樓…，昔年見證時代變遷的老會館，正在為北京的變化發展留下新印記。