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軍報糾治濫用稱呼：首長祕書、領導 別叫「大祕」「老大」

中國新聞組／北京28日電
軍報刊文：帶頭糾治各種非規範稱呼。(解放軍報報道截圖)
軍報刊文：帶頭糾治各種非規範稱呼。(解放軍報報道截圖)

軍報27日刊發評論指，軍方人員存在以正職稱副職、以實職稱虛職、任意簡化全稱、隨意刪減語素、江湖氣十足等稱呼不夠規範的問題。文章提出，各級應加強教育引導，大力倡導清清爽爽的同志關係，規規矩矩的上下級關係；組織官兵認真學習條令條例的相關內容，強化條令意識，規範言行舉止。尤其是黨員領導幹部應發揮表率作用，帶頭糾治各種非規範稱呼，杜絕濫用綽號和江湖習氣。

解放軍報的文章稱，據在基層走訪調查，軍隊人員存在稱呼不夠規範的問題。比如，不管老兵是不是班長，新兵都叫其「班長」；個別官兵把首長祕書稱為「大祕」，把上級機關參謀人員稱為「高參」等等。

文章稱，「中國人民解放軍內務條令（試行）」第五章有明確規定，軍人之間通常稱職務，或者姓加職務，或者職務加同志。如首長和上級對部屬和下級以及同級間的稱呼，可以稱姓名或者姓名加同志；下級對上級，可以稱首長或者首長加同志。這些關於稱呼的規定，既涉及職責分工的問題，也有分級指揮、按級負責的考量，是很嚴肅的事情。

文章指出，一些不規範主要表現在：一是以正職稱副職，如稱副團長為團長等；二是以實職稱虛職，如稱團職參謀為「處長」等；三是任意簡化全稱，如稱「王處長」為「王處」、「林大隊長」為「林大」等；四是隨意刪減語素，如把「司令員」稱「司令」、把助理員稱「助理」等；五是江湖氣十足，如稱領導為「老大」、「老闆」，稱同事為「哥們」、「兄弟」等等。這些不規範的稱呼，有的用當面抬高對方來體現尊重之情，有的用稱兄道弟來體現戰友之誼，還有的用簡稱或昵稱來體現親近之意。這些稱呼要麼顯得不莊重不嚴肅，要麼容易助長庸俗之風，腐蝕官兵間的純潔關係。

文章又稱，稱呼看似小事，實則不然。軍人之間的稱呼要規範，不但是解放軍正規化建設的必然要求，也是軍隊的特定性質所決定的。軍隊是一個高度集中統一的武裝集團，稱呼規範化是軍隊嚴密組織、統一步調、維護和提高戰鬥力所必需的。

同志 解放軍

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