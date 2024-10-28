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山東濰坊港成中國首個「零碳港口」 獲頒碳中和評價證書

記者廖士鋒／綜合報導
山東濰坊港日前成為全中國首個「碳中和港口」。圖為該港設置的風力發電機。(取材自微信)
山東濰坊港日前成為全中國首個「碳中和港口」。圖為該港設置的風力發電機。(取材自微信)

山東濰坊港日前成為中國首個「零碳港口」，藉由清潔能源、自動化港口等方式，濰坊港完成了對溫室氣體排放總量9000噸左右二氧化碳當量的中和，並獲頒碳中和評價證書。

濰坊港隸屬於山東港口渤海灣港集團，岸線長5382米，是濰坊市及周邊地區進出口的重要樞紐。今年3月發布零碳港口創建方案，從能源結構清潔化等面向推進碳中和。

該集團發布，9月底有4台風力發電機併網成功，每年可發電超過7000萬度，滿足全港區用電，為港口減排二氧化碳5.7萬噸，同時也設置年發電量361萬度的太陽能發電站、日加氫能力500公斤的加氫站等，並推進碼頭自動化作業，且將港口機械設備更新為電動設備、配套建設充電樁等。

經上述流程，今年10月濰坊港完成對溫室氣體排放總量（9,010.62噸二氧化碳當量）的中和，獲得中國權威認證機構「中國船級社質量認證有限公司」依照碳中和論證規範，對今年6月10日至9月10日濰坊港生產經營產生的溫室氣體排放量的量化和抵消過程進行評價，並授予濰坊港碳中和評價證書。

中國交通運輸部水運科學研究院節能低碳研究室主任李海波認為，濰坊港整體規模、能耗適中，擁有豐富海洋、風能、光能等資源，是進行「零碳港口」建設的良好試驗場地。濰坊港已實現零碳港口2.0（狹義零碳港口），未來將爭取率先打造以全物流鏈綠色低碳發展為特點的零碳港口3.0（廣義零碳港口）。

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