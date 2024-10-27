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可可西里野狼被遊客投餵、胖成球 還挑食只吃肉

中國新聞組／北京27日電
可可西里的孤狼被遊客投餵變胖狼。（視頻截圖）
可可西里的孤狼被遊客投餵變胖狼。（視頻截圖）

可可西里位於青藏高原，是目前世界上原始生態環境保存最完美的地區之一。最近一年，在穿越可可西里的109國道，出現向人類乞討食物的野狼，隨著網路視頻的傳播，引得人們帶來各種食物進行投餵，也引發熱議和對生態的擔憂。

來源：YouTube

央視新聞報導，司機袁有明說，「原來那時候就看見了一隻，瘦得很，慢慢後面投餵的人多了，狼也多了。我最多的時候看見了四隻。不過現在遊客們餵多了，牠現在也就吃點肉啥的，像是素食啥的，牠一般不吃了。」

專家表示，可可西里的這些狼原本多是由於疾病或殘疾，無法捕獵，才來到公路周邊有人類居住的區域覓食，但愈來愈多的投餵正在愈發影響野狼的健康和捕食生存能力。

中國科學院西北高原生物研究所研究員連新明表示，高鹽食物容易會造成它自身的健康隱患。如果造成它不太喜歡去捕捉野生動物，而導致了比如說藏羚羊、藏原羚，這些野生的有蹄類動物數量激增，一旦地表上草的覆蓋度降低的話，很容易會造成沙化等一系列的生態學問題。

三江源國家公園管理局等部門多次發布通告，嚴禁投餵野生動物，同時也採取了設立標識牌、加強工作人員巡護勸阻等手段，不過尚未設置懲戒措施。可可西里4.5萬平方公里，地廣人稀，給管理工作帶來很大挑戰。工作人員也提醒，即使真的遇到動物受傷等情況，要聯繫可可西里六個保護站的工作人員處理。動物生存自有其法則，人們最好的選擇就是「不打擾」。

網民紛紛對投餵野狼表示看法，「再餵他們就不是狼了」、「好心把狼養成了犬」、「可可西里的孤狼被遊客餵成慈眉善目的胖狼」、「這狼也是憑本事吃飯，也算是符合生物進化規律」、「我覺得不對，幫助流浪貓，就不能幫助流浪狼嗎？」

可可西里網紅狼向遊客乞討食物。（視頻截圖）
可可西里網紅狼向遊客乞討食物。（視頻截圖）

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