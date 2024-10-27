啥理由？ 河北理髮店「空氣檢測未達標」罰千元 網酸：搶錢
河北滄州一家理髮店老闆指控街道辦執法人員稱其理髮店空氣檢測報告過期，罰款1000元人民幣（約140美元），還帶來民警守在店門外，以「空氣質量不合格」為由攆走客人。離奇的是，當地相關部門均稱非他們管轄。網民紛紛嘲諷官方「窮瘋了」，「直接來收保護費了」。
封面新聞報導，魏姓店主表示，「街道辦執法人員還帶著兩名民警，可能是害怕衝突。」他們在店內待了幾個小時，直到下午3點才離開。店主說明自己不知道去哪裡辦該證件，他們就堵著門不讓客人進門，說店裡空氣質量不合格為由攆走，造成至少損失2000元（約280美元），「最主要的是，他們這種做法嚴重影響我的聲譽。」他對執法人員簡單粗暴執法難以接受，最終也沒有在處罰單上簽字，執法人員隨後離開了。
報導指出，魏先生稱，他的理髮店是開了20年的老店了。「2022年掏錢辦過一次，當時有人拉群收錢說辦理這個檢測合格證，每家交400元。拉群的人具體啥身分我也不知道，不久我就拿到了合格報告。」此後工作人員還來過幾次，有時身穿制服，有時是便裝的陌生人，他每次都會問對方該去找誰，去哪裡檢測，但對方均未告知。2022年為其出具報告的檢測機構表示最低也得900元才能做。
據報導，事件經媒體報導後引發廣泛關注，不少網友表示「第一次聽說理髮店空氣檢測」，州市衛健、環保、城管等部門均表示沒有涉及到相關方面的工作；城管局工作人員還確認，視頻中執法人員並非城管局工作人員。
網友紛紛留言指摘街道辦執法人員，「窮瘋了」、「直接說來收保護費不就完了嘛。遮遮掩掩的幹啥。大家都是成年人」、「合法強盜遙遙領先」、「之前還開玩笑說空氣都要收費了，結果現在…」，更有人調侃「哈哈哈哈，真就不裝了，直接光明正大告訴你，我就是開始明搶了，你們能拿我怎麼辦」、「有這個勁頭，為啥不去搞食品安全呢？去學校查啊，去加工廠查。那樣我就服你」、「實在找不到罰款的理由了」。
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