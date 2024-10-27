啥理由？ 河北理髮店「空氣檢測未達標」罰千元 網酸：搶錢

三名城管執法人員到理髮店內執法。（取材自封面新聞）

河北滄州一家理髮店老闆指控街道辦執法人員稱其理髮店空氣檢測 報告過期，罰款1000元人民幣（約140美元），還帶來民警守在店門外，以「空氣質量不合格」為由攆走客人。離奇的是，當地相關部門均稱非他們管轄。網民紛紛嘲諷官方「窮瘋了」，「直接來收保護費了」。

封面新聞報導，魏姓店主表示，「街道辦執法人員還帶著兩名民警，可能是害怕衝突。」他們在店內待了幾個小時，直到下午3點才離開。店主說明自己不知道去哪裡辦該證件，他們就堵著門不讓客人進門，說店裡空氣質量不合格為由攆走，造成至少損失2000元（約280美元），「最主要的是，他們這種做法嚴重影響我的聲譽。」他對執法人員簡單粗暴執法難以接受，最終也沒有在處罰單上簽字，執法人員隨後離開了。

報導指出，魏先生稱，他的理髮店是開了20年的老店了。「2022年掏錢辦過一次，當時有人拉群收錢說辦理這個檢測合格證，每家交400元。拉群的人具體啥身分我也不知道，不久我就拿到了合格報告。」此後工作人員還來過幾次，有時身穿制服，有時是便裝的陌生人，他每次都會問對方該去找誰，去哪裡檢測，但對方均未告知。2022年為其出具報告的檢測機構表示最低也得900元才能做。

據報導，事件經媒體報導後引發廣泛關注，不少網友表示「第一次聽說理髮店空氣檢測」，州市衛健、環保、城管等部門均表示沒有涉及到相關方面的工作；城管局工作人員還確認，視頻中執法人員並非城管局工作人員。