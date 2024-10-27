做飯氣爆先護兒…燒傷媽媽「醫藥費夠了」 夫籲停捐

黃家梅燒傷後，一度因破相不想活。（取材自極目新聞）

做飯過程中遭氣爆，不顧自身傷勢、先將幼兒抱離的浙江「燒傷媽媽」黃家梅，已完成第一次手術，各界善款已破百萬，她的丈夫許曉卉喊停捐款，表示「捐款應該夠她的醫藥費了，雖然很多人還要捐，但我已經全部喊停了，能夠得到這麽多的幫助已經夠了，人得知足，我們醫藥費夠了就好。」

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上游新聞報導，黃家梅日前在家中照看孩子並做飯過程中，煤氣突然爆炸，巨大火球導致其全身燒傷面積達65%，她忍著全身劇痛逃出來後又回頭把孩子抱回安全區域，讓無數人淚目；目前仍在杭州的浙江大學醫學院附屬第二醫院ICU接受治療。

浙大二院燒傷與創面修復科主任醫師王新剛表示，黃家梅仍處於創面修復期，面臨的風險較大，來自創面的感染、營養支持、臟器功能的維護等方面。

許曉卉守在杭州，每天只有半小時探視妻子的機會。「前幾天一進去（ICU）護士就跟我說，她一直想回家。那天我哭著勸她，她看到我哭了，她的手是被紗布纏繞的，然後就硬要把手伸過來給我擦眼淚。」

極目新聞報導，炸事發後第一時間，燒傷媽媽難以從「毀容」的打擊和痛苦中走出來，覺得破相了，不想活了，儘管第一期手術也順利完成，反而又陷入了絕望之中。她跟丈夫說，她不想治療了，她要回家，讓丈夫淚流滿面。所幸，在丈夫及主治醫師鼓勵下重燃求生欲望，也要為了孩子堅持下去。

對於網民稱燒傷媽媽接受的鋼絲球治療是「非人折磨」，王新剛解釋，這位媽媽爆炸後已皮膚大面積脫落，身體的白色物質不是皮而是軟組織。手術的第一步就是用鋼絲球把壞死皮膚全部擦掉，這也是最佳治療手段，可促使淺創面自行癒合，未來可以減少植皮面積；整個操作在麻醉下進行，網傳這是「非人折磨」，是極大的誤解。