浙幼童被貨車攔腰輾過 醫花1年把他「拼好了」

遭貨車攔腰輾壓的男孩術後與醫護人員合影。（取材自觀察者網）

4歲的小旺仔去年8月小區門口玩耍時被一輛大貨車攔腰輾過，血肉模糊被送醫搶救，當時骨盆骨折、大血管斷裂、全身失血過半、意識喪失、腹部及左下肢開放性損傷，浙大四院花了一年的時間把小旺仔「拼好了」。

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觀察者網報導，今年小旺仔今年8月初康復出院回到老家，現已順利入學幼兒園，他每天很開心，自己走路吃飯都沒問題；就是跑步等精巧一點的運動能力還有點缺失，需要持續性的康復。

報導指出，小旺仔當時一度面臨高位截肢風險，浙大四院副院長唐喆請示了院黨委書記王凱，王書記斬釘截鐵道：「不惜一切代價保命，爭取保住孩子的腿」，「小朋友太可憐了，未來路還漫長，一定要同心協力不給孩子的人生留下遺憾。」

副院長兼泌尿外科主任鄭一春、血管外科主任朱越鋒、骨科 創傷中心主任毛建水共同主刀，先後行骨盆支架固定術、骨盆開放性骨折清創、血管吻合術、睪丸固定術、包皮清創縫合術、皮瓣修復術等多項手術，清理修復孩子破碎的肢體。急診手術穩定血壓和生命體徵後，急診科胡建主任率先進行了骨盆外固定支架固定和骨盆清創手術。隨後，血管外科主任朱越鋒開始為旺仔一針一針縫補血管。

談起手術中的困難與挑戰時，朱主任表示，「幼兒的股動脈正常直徑也就3-4毫米左右，不足一粒米的長度，而輾壓傷導致部分股動脈毀損，還需要修剪成型，無法直接吻合。只能把臨近的大隱靜脈取出來當作橋血管移植，再把股動脈重建連接起來，然後將股靜脈也重新吻合，恢復下肢的血供。每個步驟都要快速、小心、精準。」

通過10幾個小時的奮戰，所有壞死的組織和骨片清理掉了，骨盆重新架了起來，大血管通過移植也連上了，細如髮絲的血管，神經全部接了起來。經過全院接力搶救，旺仔術後順利轉入重症監護室（ICU）。然而由於車禍造成了開放性骨折、結腸穿孔、急性失血、神經挫傷以及擠壓傷導致的急性腎功能衰竭等，情況依然十分嚴峻。經過一周精心照護，旺仔終於醒來，術後左下肢皮瓣與組織恢復良好。