「現代莫邪」浙江28歲女鑄劍師 打鐵練出「麒麟臂」

鄒琦在工作中。(取材自潮新聞)

浙江麗水一名28歲的女子鄒琦，是鑄劍世家第四代繼承人，她花了四年學習鑄造寶劍，從什麼都不懂到現在已經練就一雙「麒麟臂」，可以單手拿起十幾斤的錘子，在火花四濺的工廠打造出獨具特色的寶劍。鄒琦為了尋找靈感，翻閱大量古書，並融入不同於傳統的「鳳凰」或「大紅大綠」設計在寶劍裡。

錢江晚報報導，鄒琦出生於龍泉一個鑄劍世家，她的爺爺鄒芝璋獨創的一套立體凸花工藝沿用至今，讓龍泉劍的裝飾技藝上了一個台階。父親鄒建明從藝40多年，令手工包銅凸花鏨刻、古法吹焊等傳統技藝煥發出新的光彩，被認定為浙江省非物質文化遺產（龍泉寶劍鍛制技藝）代表性傳承人。

從小聽著鐵錘敲打聲長大的鄒琦，起初並未打算繼承家業，因為她的父親覺得這一行太辛苦。直到2020年，父親希望她幫忙經營網路行銷寶劍生意，但當時她對龍泉寶劍的知識一竅不通，直播賣貨沒人看，於是開始學習各種寶劍知識，辭去正職工作，投入製劍行業。

鄒琦在打鐵。(取材自微博)

為了練就一雙「麒麟臂」，鄒琦吃了不少苦，比如手被刀割傷、手掌磨出水泡，「沒有別的辦法，我只有多練」。但看到親手制作的第一把劍出爐時，所有的辛苦煙消雲散。鄒琦說，「很多人認為女孩子不可能在這個行業長久做下去，認為我是為了攬客在搞噱頭，我偏要讓他們知道，做鑄劍師我是認真的」。

鄒琦在工作中。(取材自潮新聞)

鄒琦也為寶劍注入了女性元素，不同於傳統男性鑄劍師會選用銀、灰、黑色，圖案多為龍、饕餮等，她比較喜歡大紅大綠等較為跳脫的顏色，並把鳳凰加入設計，打造出她的第一支寶劍「鳳凰涅槃」，最後被一名女高中生買走。

鄒琦練出麒麟臂。(視頻截圖)

鄒琦目前已經鑄造了四把寶劍，為了尋找設計靈感，她會翻閱大量古書，參觀各類博物館 。

有網民表示，鄒琦就是現實中的「女俠」、「現代莫邪」。據《越絕書》記載，春秋時代的歐冶子為當時鑄劍大師，傳說其女兒莫邪亦為一名鑄劍師。