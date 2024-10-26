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中國需求低迷 多家歐洲航空公司暫停直飛

中國新聞組／北京26日電
包括德國漢莎航空（圖）在內的多家歐洲航空公司，宣布暫停中國航線。（路透）
包括德國漢莎航空（圖）在內的多家歐洲航空公司，宣布暫停中國航線。（路透）

對美國和歐洲的旅客來說，往返中國的航班選擇愈來愈少，今年至少已有五家歐洲航空公司暫停往中國的直飛航班。

法廣報導，近期有多家歐洲航空公司宣布暫停往中國的直飛航班，波蘭航空24日起暫停華沙與北京的直飛航班；英國維珍航空將在26日起暫停倫敦與上海的直飛航線；英國航空亦在26日起暫停倫敦至北京航線；北歐航空表示，將在下個月停止哥本哈根與上海的直飛航班。在此之前，歐洲最大航空公司漢莎航空也宣布停飛北京與法蘭克福航線。

紐約時報中文網報導分析其中原因指出，當歐洲航空公司為避開俄羅斯領空導致成本增加時，中國航空卻不受領空限制，更具競爭力。加上到中國的商務出行與觀光需求低迷難以抵銷上漲成本，使歐洲航空公司紛紛暫停相關航線。

對歐洲和英國的航空公司而言，俄烏戰爭迫飛中國的航空公司需避開俄羅斯領空，使飛行時間更長，成本更高。如維珍航空先前在聲明中表示，避開俄羅斯領空導致倫敦飛往上海的飛行時間增加了一個小時，返程增加兩個小時，公司需要為此支付更多的燃油和機組人員費用。

報導稱，除了成本增加，需求低迷也是使航空公司紛紛選擇暫停航線的原因。中國經濟委靡不振，以及外國公司對在中國經營的信心不足，抑制了商務出行的需求。而儘管中國政府已對10多個國家取消入境簽證要求，也無法彌補觀光旅行的不足。

報導指出，當歐洲航空公司飛往中國的航班面臨成本壓力時，中國航空公司則有明顯的競爭優勢，他們能繼續不受限制地飛越俄羅斯領空，為旅客提供更便宜的機票和更短的飛行時間。

中國航空公司正在積極增加歐洲航線的運力。據OAG的數據，今年11月，中國國際航空提供的歐洲航線座位數與2019年同期相比增加了24%。與五年前的歐洲航線相比，中國東方航空下個月的座位數將增加52%，海南航空將增加89%。

除歐洲外，澳洲航空也以需求低迷為由，在7月暫停雪梨至上海的直飛航班。美國航空公司則受到地緣政治緊張影響，上個月，美國聯合航空、達美航空，以及美國航空分別向美國交通部提交了申請，推遲恢復飛往中國的航班，他們計畫今年冬天只運行目前每周往返中美航班數的三分之一。

俄羅斯 觀光 澳洲

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