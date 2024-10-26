中國人大常委會11/4登場 料公布財政刺激政策

中國全國人大常委會第12次會議11月4至8日在北京舉行，審議中國國務院 關於金融工作情況的報告。外界預期中國財政增量刺激政策細節屆時將揭曉。

綜合新華社、香港 媒體報導，14屆中國全國人大常委會第32次委員長會議25日上午在北京舉行，決定下個月4至8日在北京舉行14屆全國人大常委會第12次會議。

為了救經濟，中國官方近期推出多項刺激措施，其中包括「擬發行超長期特別國債 」。由於增發債務額度需經全國人大常委會批准，外界預期即將召開的人大常委會會議會有好消息。

中國全國人大委員長會議建議，屆時將審議國務院關於金融工作情況的報告、關於2023年度國有資產管理情況的綜合報告和關於2023年度行政事業性國有資產管理情況的專項報告、關於建構中國特色、世界一流的大學和優勢學科工作情況的報告等。

中國財長藍佛安本月中表示，中央政府在舉債和提升赤字方面有較大空間，「具體（發債）資金數量安排問題，經過法定程式（序）後，會及時向社會公開」。

中國本輪刺激計畫焦點之一是助力地方政府破解隱性債務難題，為地方財政鬆綁，透過強有力的財政手段為放緩的經濟注入新活力。

財新網近日引述消息人士報導，中國政府擬在未來三年內發行總額逾6兆（人民幣，下同，約8424.9億美元）特別國債，幫助地方政府化解債務。

分析表示，6兆的規模無疑將為中國經濟帶來巨大流動性，有助於推動基礎設施建設、產業升級和民生改善等多個領域發展。

分析並稱，中國政府決定透過發行特別國債的方式為地方提供資金支持，助其解決表外債務問題。這一舉措不僅有助於緩解地方政府的財政壓力，穩定金融市場，還能為經濟持續健康發展打下堅實基礎。從宏觀經濟角度來看，這一舉措體現中國政府對於經濟結構調整和風險防控的決心。