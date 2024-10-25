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中國90後婚宴流行「奶茶敬酒」 團餐市場成茶企競逐地

中國新聞組╱綜合報導
廣西南寧舉辦的一場婚禮上，新人選擇喜茶作為婚宴酒水，訂了320杯以取代傳統的酒水敬酒。(取材自第一財經)
廣西南寧舉辦的一場婚禮上，新人選擇喜茶作為婚宴酒水，訂了320杯以取代傳統的酒水敬酒。(取材自第一財經)

中國茶飲市場競爭激烈，近來一些茶飲企業另闢賽道，攻進了婚宴和團餐市場，婚宴餐桌不再是可樂、橙汁等非現製產品的專屬，愈來愈多的「90後」、「00後」在婚宴中以奶茶代酒，耳中不乏高端婚宴；團餐市場也成為茶企的競逐地，茶飲業者從今年初迄今已賣出近1800萬杯團餐飲品。

第一財經報導，廣西南寧一場婚禮上，一對90後新人選擇了「喜茶」作為婚宴酒水，他們訂了320杯喜茶取代傳統酒水敬酒，還客製了喜茶專屬的婚宴包材和布置。新郎小韋表示，多數賓客其實平常比較少喝酒，但如果只是提供可樂或雪碧等選擇，顯得不這麼特別，他自己身為喜茶的粉絲，所以想到在婚禮上提供喜茶作為酒水。

事實上，近年來有不少90後與00後的年輕一代選擇「以茶代酒」，這也為茶飲品牌帶來了業務增長的新契機。喜茶的品牌名中的「喜」字與「囍」（雙喜）發音相同，自然是不少新人們的首選；另外，霸王茶姬一款命名為「萬里木蘭」飲品，因其醒目的紅色杯身設計也很受歡迎；而茶百道推出的新品「桂花金萱奶凍」，乳白色的起司奶蓋上撒滿了金色桂花瓣，被認為具有「金玉良緣」的美好寓意，也受到婚慶消費者的喜歡。

霸王茶姬表示，今年以來已累計為婚慶、交友聚會、職場慶祝等群體場景提供約150萬杯現代茶，國慶期間團體訂單量更是較去年同比增長近300%。另外，甚至已有婚慶公司和宴會中心等商家開始與喜茶接觸，探討未來婚宴更多的合作可能。

茶百道相關負責人則表示，今年的團餐訂單量的確有增加，其中不乏一次點數十杯、乃至數百杯飲品的大單，據統計，自2024年1月以來，茶百道已累計賣出團餐飲品近1800萬杯，大單消費場景多為婚慶典禮、大型聚會、戶外露營等活動。

據報導，新茶飲行業分析人士認為，婚宴餐桌不再是可樂、雪碧、橙汁、椰汁、酒水等產品的專屬，這本質上就是各茶飲品牌加入了新一輪團餐消費場景的角逐；廣東省食品安全保障促進會副會長朱丹蓬也認為，對現在消費者而言，奶茶已經是剛需，很多企業敏銳地看到了這一點。

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