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停更3年後…李子柒為熊貓拍片 網友驚：整形了？

中國新聞組╱綜合報導
李子柒最近出現在「強國熊貓周」的宣傳視頻中。(視頻截圖)
李子柒最近出現在「強國熊貓周」的宣傳視頻中。(視頻截圖)

自從2021年7月開始停更視頻的網紅李子柒，近日出現在「強國熊貓周」的宣傳視頻中，這是她時隔近一年後首次公開亮相，對此網友反應不一，有人感慨「物是人非」，還有人質疑她大變樣疑似整容；而截至25日上午，「李子柒營業了」相關話題閱讀量超過1億，衝上微博熱搜第一。

根據綿陽日報發布的影片，李子柒身著中式旗袍，妝容清新面露微笑，向鏡頭親切揮手，並自稱「熊貓姐姐李子柒」，邀請觀眾一起探訪熊貓家園。為「學習強國」學習平台公益認養的兩隻大熊貓「強強」和「國國」送上三周歲生日祝福。

「強強」和「國國」是一對出生於2020年10月25日的熊貓龍鳳胎，滿100天時李子柒就來到成都大熊貓繁育研究基地探望，並親手製作道具給牠們玩耍。

對於李子柒的現身，不少網友表示驚喜：「好想念她」、「我的子柒終於回來了」、「期待你快點像之前那樣發揚中華文化。」不過也有網友吐槽，李子柒的形象與過去有落差，「一眼看過去和原來拍影片的不是一個人」、「是濾鏡美顏還是整容了」、「美顏開大了吧」、「沒有團隊，自己都不會做影片了。」

據了解，李子柒2016年因以「古法風格」形式發布原創美食影片而被人熟知，現在微博擁有2543.2萬粉絲，視頻播放量41.32億，抖音粉絲數為4638.4萬。2021年7月在更新了關於鹽的視頻後，她就停更，不過大家還是能從一些活動的宣傳視頻中找到李子柒的身影。2023年10月，李子柒出現在了抖音的一段官方宣傳片中，出鏡時長為5秒。粉絲們以為熟悉的她又要回來了，不過活動現場沒能看到李子柒出現。

李子柒最近出現在「強國熊貓周」的宣傳視頻中，多了「熊貓姐姐」稱號。(視頻截圖)
李子柒最近出現在「強國熊貓周」的宣傳視頻中，多了「熊貓姐姐」稱號。(視頻截圖)
2023年9月才以「中國農村青年致富帶頭人協會中國農民豐收節推廣大使」身分重回公...
2023年9月才以「中國農村青年致富帶頭人協會中國農民豐收節推廣大使」身分重回公眾視線的李子柒。(視頻截圖)

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