FIFA世界排名 中國男足跌到第92 創8年半來新低

2024年9月10日，在大連舉行的2026年國際足聯世界盃亞洲區預選賽18強賽C組第二輪比賽中，中國隊主場1比2不敵沙烏地阿拉伯隊。(新華社)

國際足聯近日發布最新一期男足國家隊世界排名，中國男足較上期又下降一位，排名跌至世界第92位、亞洲排名第13，這是國足在過去八年多時間內的最低世界排名。

中新社報導，國際足聯上一次發布世界排名是在今年9月，當時中國隊世界排名第91位，而在這個記分周期內，國足出戰兩場世預賽亞洲區18強賽，客場以1:3被澳洲 隊逆轉、主場以2:1戰勝印尼 隊。四輪比賽過後，中國隊與印尼隊同積3分，但由於凈勝球劣勢，中國隊依然小組墊底。

自國際足聯建立排名系統後，國足歷史最低名次是2013年3月的第109位，最高排名是1998年12月的第37位。中國隊在2016年3月排名世界第96位，當年4月升至第81位。目前國足所處的第92位，是球隊在過去八年多時間內的最低世界排名。

至於亞洲前五名分別為日本（世界排名15）、伊朗 （19）、南韓（22）、澳洲（24）、卡達（46）。

對此，球迷調侃，國足的世界排名仍然水分十足，因為國足真刀實槍在國際賽事中比賽的話，會踢不過很多排名比國足低的球隊，比如敘利亞、紐西蘭等。還有人說，「有這麼高的排名嗎？我覺得150名開外」、「這不很正常嗎」、「別著急還有更低的時候」、「只要不是倒數第一，還有下降的空間」，不過也有人說，「也沒啥，200 多個國家呢，還處於中游水平」。