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隨手掏現鈔買車、廣州機場發錢.....奈及利亞酋長火了

中國新聞組／北京25日電
這位酋長當場掏出一大疊美元現鈔買車。（視頻截圖）
這位酋長當場掏出一大疊美元現鈔買車。（視頻截圖）

近日，一位來自奈及利亞的豪橫酋長在中國火了。這位酋長不僅在參觀廣交會時，隨手掏出6000美元現金買下一輛中國新能源老爺車，還在廣州機場發錢，每人100元（人民幣）。這位酋長說，他是第一次來中國，「中國十分安全，不用擔心任何危險，下次還來」。中國網友為他取了個「吉吉國王」的外號，紛紛要他下次來前先公告，「我提前請個假去歡迎你」。

綜合封面新聞、南方都市報報導，這位自稱酋長人士被中國媒體披露，是因為他「逛廣交會像在逛菜市場」，他在廣交會上看中一輛中國新能源老爺車，二話不說就掏出一大把美元現鈔當場數了6000美元給車商買下來。

銷售人員Linda回憶稱，「他是第一次來中國，也是第一次參加廣交會，就意外相中了我們這款放在展台的老爺車。」Linda說，「客人表示，這款車就很能彰顯他的身分。所以聽了我們介紹後，就爽快地掏出現金付款了。當時這車是6000美元賣給了他」。

買了車之後，這名酋長說：「廣交會值得你來，這裡應有盡有，在我眼中，廣交會包羅萬象。這是我第一次來到這裡，我非常激動。我會繼續來廣交會」。

酋長專職接待員馮女士表示，酋長第一次來中國非常開心，「他覺得中國人熱情友好，賣的東西又便宜又好」。馮女士稱， 這樣的場面自己也是第一次見，「我接待了18年的老外，看到這個場面還是震驚，而且這位酋長熱衷於慈善，收養超過500個孩子，還建了免費的學校醫院等，派錢的事兒也比較常有」。

酋長在廣州南站發錢給小朋友。（視頻截圖）
酋長在廣州南站發錢給小朋友。（視頻截圖）

而這位酋長後來也真的去發錢。10月23日，有網友看到他在廣州南站發錢，每人100元，當時他在等高鐵，還和粉絲合影。排隊領錢的大都是黑人，有人領完錢後還重新排隊，酋長對此感到不滿並多次喝斥；直到看到一名中國小朋友，馬上開心地給小朋友100元。

據報導，這位酋長身邊並未見隨扈，他還去了貴州旅遊，體驗了當地的「高山流水」景點，並在餐館享受了特別的服務，多個美女捧著盤子，還親手餵給酋長，吃完之後，他和阿妹們一起跳舞，玩的頗為開心。

據了解，奈及利亞共有26位酋長，其中有4位是中國人。

有網友稱這位酋長是「吉吉國王」，因為他與「熊出沒」中的猴子很相似，出手大方。「吉吉國王照進現實了」也衝上微博熱搜，網友們紛紛留言：「他什麼時候再來？提前請個假去歡迎他」，「他在中國幾天，定位發過來，我打飛機去偶遇」，「竟然真是國王，網友在火車站拍到他，我以為是cosplay」，「太豪橫了」，「歡迎酋長來，歡迎您再來，多多來」。

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