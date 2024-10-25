廣東除外 6經濟大省三季報GDP增速快過全國水平

江蘇省統計局公布的最新數據顯示，2024年前三季度全省實現地區生產總值97744.3億元人民幣，同比增長5.7%。圖為江蘇南通一家企業內的生產景象。(中新社資料照片)

山東、江蘇24日公布2024年前三季度經濟數據，至此，6個經濟大省已全部公布今年「三季報」。從前三季度GDP增速看，6個經濟大省中，除廣東（3.4%）外，其餘省份增速都快於全國水平，從高到低依次為江蘇（5.7%）、山東（5.6%）、浙江（5.4%）、四川（5.3%）、河南 （5.0%），顯示出經濟大省的增長韌性。

澎湃新聞報導，從前三季度經濟總量看，廣東繼續位於經濟大省首位，其前三季度GDP總量達99939.18億元，與緊隨其後的江蘇（97744.3億元）同處「9兆」檔。山東前三季度經濟總量在「7兆」檔，為71981億元，隨後是處於「6兆」檔的浙江（62618億元）。河南（47881.96億元）、四川（45441.82億元）則位於「4兆」檔。

據國家統計局，初步核算，前三季度國內生產總值949746億元，按不變價格計算，同比增長4.8%。值得注意的是，從全國看，今年前三季度GDP增速較上半年（5.0%）有所放緩。從經濟大省看，除河南外，其餘省份前三季度GDP增速都慢於上半年。今年以來，河南GDP增速逐步加快——一季度同比增長4.7%、上半年同比增長4.9%、前三季度同比增長5.0%。河南省統計局表示，全省經濟運行保持穩中向好、好中向新的發展態勢，高質量發展扎實推進，堅定扛穩了經濟大省勇挑大梁的政治責任。

今年以來，「兩新」、「兩重」等重要政策正在進一步顯效。江蘇省統計局表示，前三季度，受大規模設備更新政策帶動，固定資產投資 中單純購置設備投資增長42.7%，比上半年加快38.9個百分點；在消費品以舊換新政策和「蘇新消費」系列活動的帶動下，限上家用電器和音像器材類商品零售額增長13.8%，比上半年加快2.8個百分點；限上新能源汽車零售額增長35.2%，拉動限上零售額增長2.4個百分點。

河南省統計局也表示，從投入端看，前三季度，全省設備工器具購置投資增長6.4%，比上半年加快6.7個百分點；從生產端看，前三季度，全省家具製造業增加值增長22.5%，比上半年加快6.1個百分點；從需求端看，前三季度，全省限額以上單位通訊器材、新能源汽車、智能家用電器和音像器材等商品零售額分別增長33.7%、26.9%、15.0%，比上半年分別加快4.7、3.9、2.9個百分點；從房地產 看，前三季度，全省新建商品房銷售面積、銷售額分別同比下降16.9%、20.6%，降幅分別比上半年收窄2.5、2.0個百分點，分別已連續3個月、4個月收窄。

廣東省統計局則指出，前三季度，在大規模設備更新政策等支持帶動下，設備工器具購置投資保持19.1%的較快增長，其中工業設備工器具購置投資增長19.8%。分投資領域看，工業投資增長9.1%，占全部投資比重36.9%，工業投資比重創新高。