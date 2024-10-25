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中企開賣「唯二」飛船票 花21萬美元「從太空看地球」

中國新聞組／北京25日電
中國商業航天企業深藍航天推出2027年載人飛船首次亞軌道載人旅行飛船船票的預售活動。（取材自淘寶頁面）
中國商業航天企業深藍航天推出2027年載人飛船首次亞軌道載人旅行飛船船票的預售活動。（取材自淘寶頁面）

號稱什麼都買得到的淘寶電商平台，有企業真的上架了太空飛船船票。中國深藍航天董事長霍亮24日晚間在淘寶直播間預售2027年載人飛船首次亞軌道旅行的2個飛船坐席，全款定價人民幣150萬元（約21萬美元），他稱太空旅客將乘坐飛船穿越大氣層，帶領旅客看到地球的壯麗景色，2張船票很快就顯示售罄。

來源：極光新聞

據界面新聞、21財經報導，此次預售深藍航天僅售前2名載人飛船船票。淘寶頁面顯示，深藍航天亞軌道飛船體驗服務全款定價人民幣150萬元，商品人民幣5萬元為飛船票訂金，尾款需線下蒞臨深藍航天北京研發中心簽署本約合同後支付。

10月24日晚，深藍航天CEO霍亮在淘寶「交個朋友」直播間介紹太空旅行項目。他稱18歲至60歲之間，且通過專業健康檢測標準的人群均可購買太空船票。太空旅客屆時可乘坐飛船穿越大氣層，經過地球與宇宙的交界，看到地球的壯麗曲線，還能體驗失重的感覺。

此次預售深藍航天僅售前2名載人飛船船票，其全款定價150萬元，在交個朋友淘寶直播間到手價100萬元。18時20分，上述產品上架後不久就賣光，隨後商品下架，商品頁顯示「已售2」。

深藍航天CEO霍亮介紹，太空旅遊的成本火箭發射占了很大一部分。從長期看，隨著可入軌回收覆用火箭技術的成熟和投入使用，未來會大幅降低火箭發射成本。深藍航天一直聚焦可回收覆用火箭賽道，在中國處於領先水平，「星雲-1」火箭是中國首款可入軌回收覆用的火箭。因此，隨著可入軌回收覆用火箭技術的成熟和投入使用，「幾十萬元一張船票也可能很快實現」。

淘寶頁面顯示，亞軌道飛行任務採用深藍航天可回收火箭和飛船載人艙的組合形式，飛船載人艙高約4公尺，直徑3.5公尺。飛船有6扇全景舷窗，單次飛行可搭乘6名乘客或不小於1噸的實驗載荷。亞軌道旅行飛行過程約12分鐘，飛船艙將穿越100公里高度卡門線，經歷不低於5分鐘失重環境，目前亞軌道飛船通過傘降方式安全著陸，平安回到地球。

公開資料顯示，江蘇深藍航天有限公司成立於2016年11月，是一家以液體可回收運載火箭研發及提供商業發射服務為主的，集科研、產試驗、發射服務為一體的商業航天新企業。深藍航天雖然起步晚，2027年能否實現仍有幾個關卡待突破，不過該企業開出的太空船票價格是全球最低。

中國商業航天企業深藍航天推出2027年載人飛船首次亞軌道載人旅行飛船船票的預售活...
中國商業航天企業深藍航天推出2027年載人飛船首次亞軌道載人旅行飛船船票的預售活動。（取材自21財經)

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