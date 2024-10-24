中小伙伊拉克亮護照 被護送300公里 網：戰狼拍保守了

中國小伙稱，他在伊拉克騎行被軍方攔住，亮出中國護照後，伊拉克邊防堅持要求護送小伙前行，換了十幾輛警車，一路300公里直到敘利亞口岸。（視頻截圖）

「『戰狼』還是拍保守了」衝上微博排行榜榜首。原來一名中國小伙在伊拉克騎行被軍方攔住，在亮出中國護照後，伊拉克邊防告知小伙路況危險，堅持要求護送小伙前行，換了十幾輛警車，一路300公里直到敘利亞口岸；小伙表示：「也是沾了咱媽的光！」

影音來源：YouTube

綜合齊魯網、網易報導，小伙表示，他騎行到伊拉克時，有警察給他攔了下來，告知前面的路段很危險，收走他的護照看到是中國人時，堅持開車武裝護送他，就這樣期間換了十幾輛警車，一路給他送到敘利亞口岸才放鬆警惕。

小伙問伊拉克邊防人員為什麼要幫助他，他（們）說「就因為中國護照」，小伙不禁感慨：「我感覺咱媽強大了，我也能在外面蹭一下咱媽的光。」

網友留言表示，「媽呀每次看到這種視頻我都想哭」、「今生無悔入華夏，來生還做中國人」，還有人呼籲吳京「趕緊拍『戰狼3』，這小伙子的經歷足夠拍部電影了，其中多少動人細節，多少閃亮畫面！」；不過也有人認為那個騎行小伙是為了博流量，指「是好事，但是別濫用。人性是經不起考驗的」、「現在那些網紅們真是掙錢不要命了，要是一不小心『噶』了，也給自己家添麻煩了不是？」

還有眼尖的網友指出，上一次看到這樣的視頻是在一年前，一個叫「朱志文環球騎行」的網紅，「騎行阿富汗 ，神 學士士兵接力護送，一路保駕護航到伊朗邊境 ！」還有網友說，有個叫芊芊的女網紅比朱志文還要早去阿富汗，2022年，芊芊發布的一個視頻--「神學士一路護送中國人到目的地，並邀請去基地參觀，大開眼界」。