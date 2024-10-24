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「尋夢香格里拉」昆明首映 兩岸青年唱出跨越山海情意

中國新聞組／北京24日電
10月21日，由雲南省人民政府台灣事務辦公室指導的微短劇《尋夢香格裡拉》在昆明首映。(取材自開屏新聞)
10月21日，由雲南省人民政府台灣事務辦公室指導的微短劇《尋夢香格裡拉》在昆明首映。(取材自開屏新聞)

10月21日，由雲南省台辦指導、雲南冰湖文化傳媒有限公司拍攝製作的微短劇《尋夢香格里拉》，在昆明首映。

該劇共5集，在劇中，台灣青年音樂人吳婷萱面臨創作與生活的雙重瓶頸。為找回重新出發的力量，台灣青年趙軒明和大陸青年李煒剛陪她一起踏上坐著動車去雲南省唯一的藏族自治州—迪慶的尋夢之旅。

在這個「世界的香格里拉」，他們一起走進「月光下的藏民居群瑰寶」獨克宗古城，品嘗藏族美食、體驗唐卡；一起徒步前往梅里雪山下的世外桃源雨崩村，偶遇牽馬的藏族大哥帶他們脫離崴腳困境。在藏民家中暢飲、暢聊，體會到了當地民族的包容和豁達。

在旅程尾聲，吳婷萱創作一曲《雲台謠》：香格里拉的風吹到了阿里山日月潭的水流進了洱海裡……，娓娓道來一對兩岸夫妻滿心歡喜的相聚和跨越山海的情意，展現雲台兩地情長且堅。

在當日的首映式上，《尋夢香格里拉》及《雲台謠》的主創團隊和雲台兩地各界代表齊聚一堂，共溫這兩段相互交織的感人故事。

「跟著主人公的腳步，我們看到香格里拉優美的自然風光，體驗多彩的民族文化。劇中台灣青年與大陸青年的深厚友誼，更是現實中雲台兩地青年交流、交往、交心的一個縮影。」雲南省台辦副主任張燦致辭稱，雲南省通過舉辦雲台會、「七彩雲南·相約台灣」文化交流系列活動、兩岸青年職業技術和民間文化研習營、雲台大學生雙創賽、台灣地區雲南同鄉會新生代尋親之旅等交流交往活動，打造雲大啟迪K棧眾創空間、石林台灣農民創業園、滇台特色農業產業化工程研究中心、昆明高新區創客大廈等雲台青年創業就業基地，為台灣同胞來滇旅遊生活、交流考察、投資置業搭建更多平台，創造更好條件。

他表示，歡迎更多台灣青年朋友把握機遇、堅定信心，在雲南這片熱土上與大陸青年同胞一起，互學互鑒、相依相伴、同心同行。

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