南京婦60元買廢品 意外獲女科學家手稿 拼出抗疫學者一生

網紅在其中一本舊書上發現王銳的簽名。（小紅書＠在給馮源寫歌）

南京網友「在給馮源寫歌」花了60元人民幣（約8美元）從一家廢品站買下了多本舊書及多份手稿，意外拼湊出一位已故科學家的人生片段；通過這些舊物的線索和內容，得悉手稿主人的真實身分--江蘇省藥物研究所的研究員王銳。

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綜合現代快報、九派新聞報導，該網友發文稱，她在去買菜的途中路過某廢品站，一輛拉了很多舊書的三輪車吸引了她的注意。「有雜誌、醫學期刊、畫冊，還有許多俄文詞典、英文詞典、日文詞典，竟還夾帶了一些手稿。」她便向回收站老闆買下部分舊書和手稿。

這名網友表示，手稿中的一部分內容是王銳在她專業上的研究成果，像是論文或者出書的初稿，還有一部分是實驗紀錄，「有各種術語和公式，我完全看不懂」。她說：「翻看這些資料時我的心一直跳得很快，我意識到我捧著的其實是一個陌生人此生的證據，這只是一部分，但已經足夠顯示出她的樣子」。

「在我父母都還沒出生的年代，她已經在學習三門外語了…她日曆上的行程都與學習和工作相關，她也看漫畫和言情小說，但更多的還是醫學相關書籍…」這名網友知道王銳出生於常州市後，便將這些資料捐贈至常州武進區檔案館，由工作人員收錄入庫。

經過檔案館同意，該網友留下了帶有王銳簽名的書籍，「雖然我看不懂，但我覺得這是她留給我的禮物」。

歷史上的江蘇省曾是血吸蟲病嚴重流行的地區。20世紀50年代起，江蘇打響了「送瘟神」戰役，一代代血防人奮戰在全面防治血吸蟲病的一線，而王銳是千千萬江蘇省防治血吸蟲病研究學者中的一員。