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可領百萬補助？名校生入職縣級中學 嵊州招聘公告受矚

中國新聞組╱綜合報導
求職畢業生在就業洽談會上尋找合適的工作崗位。(新華社)
求職畢業生在就業洽談會上尋找合適的工作崗位。(新華社)

浙江紹興嵊州市教育體育局近日發布招聘教師的公告，名單中不乏來自清華大學、北京大學、浙江大學、廈門大學的博士、碩士研究生，引發關注。

大象新聞報導，根據「2024年嵊州市教育體育局下屬學校公開招聘教師擬聘用人員公示」，名單中顯示，擬聘用對象均來自全國排名靠前的頂尖名校，有三名畢業於清華大學和北京大學，四名來自浙江大學，一名來自中國人民大學，一名廈門大學博士研究生，一名吉林大學博士研究生，他們將分別入職該市的幾所縣級中學。

嵊州市是浙江省縣級市，從招聘崗位來看，這些名校畢業生將在嵊州市的幾所縣級中學從事基礎教育工作，任職高中老師，這與一般社會認知中的「清北畢業生留在大城市」的現象形成反差。

對這些頂尖名校生回流基層，一位網友稱：「不可思議，一所縣級中學竟然招了兩個清北碩士當老師，還有一名北大本科畢業生」，而另一些人認為，現在就業形勢不好，選擇基層也未嘗不可。

據報導，在引進高學歷人才方面，嵊州市可謂「捨得花錢」。去年12月，嵊州市教育體育局發布公開招聘優秀教師公告，清華、北大本科及碩士研究生（本科非清華、北大）將給予50萬元房票補貼，碩士還給予5萬元安家補貼，以及15萬元至20萬元一年的人才獎勵。清華、北大博士研究生（本碩階段均要求為世界一流大學建設高校、原985高校）的房票補貼高達105萬元，人才獎勵也是25萬元至30萬元一年。

對此，有專家指出，清北生當中小學教師值得鼓勵，但不能搞成「清北小學教師」政績工程，弄出一個「清北牌中小學教師」的噱頭。中國教育科學院研究員儲朝暉也表示，目前中小學教育「良師不足」是突出問題，因此基層中小學需要有優秀的畢業生擔任教師。

圖為2024年高考，嵊州高三學子邁入考場。(取材自微博)
圖為2024年高考，嵊州高三學子邁入考場。(取材自微博)
馬寅初中學。(取材自浙江日報)
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