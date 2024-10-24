「每天在快樂中起床」品牌鬧鐘被瘋搶 有人花萬元求購

任天堂粉絲尤其喜歡這款鬧鐘。(取材自微博)

任天堂 發售新品鬧鐘Alarmo，把鬧鈴音效換成遊戲音效和音樂，起床變成一場遊戲，推出馬上火爆，在商店內改為抽籤銷售，多地線下門店也被搶購一空。由於尚未在中國發售，Alarmo現貨價格已經被炒到超過2000元人民幣，是原價三倍以上，還有買家花費1萬元購買。

新聞晨報報導，有IP在日本 的網友上周在社交平台發文稱，有人花大錢購買任天堂鬧鐘Alarmo，在搶購到一台任天堂鬧鐘後，在買家的要求下，他將鬧鐘從東京送到上海，包括來回機票 ，該買家共支付了1萬元的費用，他說「一萬塊錢東京直飛上海，不愧是任天堂的鬧鐘」。

儘管有不少質疑割韭菜的聲音，對任天堂粉絲來說，這款「天價鬧鐘」仍具有非凡的吸引力，也有一位博主評價，「看評測前：割韭菜的手段真多，看評測後：我是韭菜！」

任天堂日前發售新品鬧鐘Alarmo，售價12980日元，約人民幣615元，僅限任天堂會員購買。

與普通的鬧鐘不同的是，內置運動感應器，能夠自動感知用戶的動作，當鬧鐘響起時，用戶只需輕微移動身體，鬧鐘聲音便會逐漸變小；若用戶主動起身，鬧鐘則會立刻停止。此外，用戶還可以通過手勢調整鬧鐘時間。

Alarmo還提供多種起床模式，內置35種來自任天堂Switch熱門遊戲「喚醒場景」，讓用戶能夠在自己喜愛的遊戲聲音和音樂中醒來。

據報導，由於Alarmo人氣過高，多名海外代購表示線下店也大多被掃購一空，補貨時間遙遙無期，「鬧鐘現在已經不接單，太難買到了」。還有代購說，價格波動很大，在日本二手平台大概在人民幣1500元左右，最高大概2400元。

90後、00後是已經購買以及正打算購買Alarmo的主力，小付買到了一台Alarmo，他說因為是任天堂所以值這個價，「自從用了這個鬧鐘以後，每天都是在快樂中起床」。