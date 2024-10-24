我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

佛州14歲少年迷戀AI聊天機器人聊到自殺 母怒告科技公司

「每天在快樂中起床」品牌鬧鐘被瘋搶 有人花萬元求購

中國新聞組╱綜合報導
任天堂粉絲尤其喜歡這款鬧鐘。(取材自微博)
任天堂粉絲尤其喜歡這款鬧鐘。(取材自微博)

任天堂發售新品鬧鐘Alarmo，把鬧鈴音效換成遊戲音效和音樂，起床變成一場遊戲，推出馬上火爆，在商店內改為抽籤銷售，多地線下門店也被搶購一空。由於尚未在中國發售，Alarmo現貨價格已經被炒到超過2000元人民幣，是原價三倍以上，還有買家花費1萬元購買。

新聞晨報報導，有IP在日本的網友上周在社交平台發文稱，有人花大錢購買任天堂鬧鐘Alarmo，在搶購到一台任天堂鬧鐘後，在買家的要求下，他將鬧鐘從東京送到上海，包括來回機票，該買家共支付了1萬元的費用，他說「一萬塊錢東京直飛上海，不愧是任天堂的鬧鐘」。

儘管有不少質疑割韭菜的聲音，對任天堂粉絲來說，這款「天價鬧鐘」仍具有非凡的吸引力，也有一位博主評價，「看評測前：割韭菜的手段真多，看評測後：我是韭菜！」

任天堂日前發售新品鬧鐘Alarmo，售價12980日元，約人民幣615元，僅限任天堂會員購買。

與普通的鬧鐘不同的是，內置運動感應器，能夠自動感知用戶的動作，當鬧鐘響起時，用戶只需輕微移動身體，鬧鐘聲音便會逐漸變小；若用戶主動起身，鬧鐘則會立刻停止。此外，用戶還可以通過手勢調整鬧鐘時間。

Alarmo還提供多種起床模式，內置35種來自任天堂Switch熱門遊戲「喚醒場景」，讓用戶能夠在自己喜愛的遊戲聲音和音樂中醒來。

據報導，由於Alarmo人氣過高，多名海外代購表示線下店也大多被掃購一空，補貨時間遙遙無期，「鬧鐘現在已經不接單，太難買到了」。還有代購說，價格波動很大，在日本二手平台大概在人民幣1500元左右，最高大概2400元。

90後、00後是已經購買以及正打算購買Alarmo的主力，小付買到了一台Alarmo，他說因為是任天堂所以值這個價，「自從用了這個鬧鐘以後，每天都是在快樂中起床」。

任天堂新品鬧鐘遭瘋搶。(取材自新聞晨報)
任天堂新品鬧鐘遭瘋搶。(取材自新聞晨報)

任天堂 日本 機票

上一則

工信部：京滬深瓊擴大對外開放試點 外企可獨資在中設網路資料中心

下一則

可領百萬補助？名校生入職縣級中學 嵊州招聘公告受矚

延伸閱讀

30冰箱快遞到府 上海女沒下單慌了… 還好是烏龍一場

30冰箱快遞到府 上海女沒下單慌了… 還好是烏龍一場
全球城市指數 北京第6 上海晉升5位衝上第8 創新高

全球城市指數 北京第6 上海晉升5位衝上第8 創新高
MLB／大谷翔平50轟球 439.2萬元天價成交 創史上最高價

MLB／大谷翔平50轟球 439.2萬元天價成交 創史上最高價
雙城論壇續辦 至少副市長與會 蔣萬安盼為兩岸帶來曙光

雙城論壇續辦 至少副市長與會 蔣萬安盼為兩岸帶來曙光

熱門新聞

年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30
現任北京大學光華管理學院金融學的美籍教授佩蒂斯（前左）在北京地鐵遭到一名中國男子（前右）挑釁，佩蒂斯隨後起身將對方暴打一頓。（取自X影片）

北京男地鐵上挑釁美籍北大教授 反遭「上勾拳」暴打一頓

2024-10-18 00:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
Rick Owens(左)與Michele Lamy及Fecal Matter品牌的兩位創辦人一起參觀紫禁城，卻遭到警衛驅離。(取材自Instagram)

衣容不整？美名設計師遊故宮被趕 警衛：換普通服裝再來

2024-10-18 07:30
9月27日，廣東拱北海關查獲一男子身上藏20萬美元現鈔出境。（取材自中國海關總署微信公眾號）

急著把錢帶走？中國又查獲攜帶巨額現鈔闖關出境

2024-10-20 03:50

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝