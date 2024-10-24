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回收報廢汽車… 城市變礦山 天津成循環經濟重鎮

中國新聞組／北京24日電
中國積極推進發展循環經濟。圖為北京市安定循環經濟園區，環衛車輛將物料投入生活垃圾焚燒發電廠主廠房垃圾池。（中新社）
中國積極推進發展循環經濟。圖為北京市安定循環經濟園區，環衛車輛將物料投入生活垃圾焚燒發電廠主廠房垃圾池。（中新社）

報廢汽車被送到一條流水線上，僅15分鐘整車變成碎片，可用來回收銅、鋁、塑料等材料；新能源電池通過測試、篩選、重組等環節，成品被其他領域梯次利用，剩餘部分被無害化拆解，成為新的電池原料。

新華社報導，位於天津的子牙循環經濟產業園，多年前鮮有人聽說「循環經濟」。從「破銅爛鐵」到「綠色引擎」，彼時只有幾個拆解廢舊電器的家庭作坊，現成為中國首家以循環經濟為主導產業的國家級經濟技術開發區。

在格林美（天津）城市礦產循環產業發展有限公司生產車間（廠房），超過2000平方米的倉庫裡擺滿了各類等待處理的動力電池。

公司負責人說，2023年公司回收使用鎳資源達到2萬噸以上，占中國原鎳開採數量20%以上；鎢回收總量達到4680噸，占中國原鎢開採量的6%；回收使用的鈷資源達到8000噸以上，占中國原生鈷開採數量的350%以上。

來自中國循環經濟協會的數據顯示，2023年中國回收利用廢鋼約2.6億噸，約占粗鋼總產量的25%；再生有色金屬產量約1760萬噸，約占有色金屬總產量的25%；再生紙漿產量近6000萬噸，約占紙漿總產量的70%。

「循環經濟全面提高資源利用效率。」中國循環經濟協會會長朱黎陽說，這是一座不折不扣的「金礦」。

作為循環經濟重鎮，天津市形成圍繞「城市礦山」的循環經濟產業鏈，廢棄電器電子產品回收處理、園區循環化改造、水資源循環利用等方面走在中國全國前列。

10月18日，專門從事資源循環利用的「中國資源循環集團」正式落戶天津，這家新組建的中央企業承擔打造中國全國性、功能性資源回收再利用平台的重要任務。

天津市政府副秘書長、投資促進局局長楊柳說，中國資源循環集團將成為中國在資源循環利用領域的龍頭企業。「以龍頭帶龍身，循環經濟相關研究院、檢測、培訓、認證機構乃至全國性的展會、基金、上市公司都有望在天津誕生，帶動全國循環經濟高質量發展。」

中國正在大力推動大規模設備更新和消費品以舊換新工作，全國性的產業服務平台有利於解決行業核心技術攻關與通用基礎設施建設等問題。

「中國資源循環集團及其二三級子公司的落地，將帶動循環經濟行業分工更細，有望補齊重要缺環，解決設備更新和以舊換新的後顧之憂。」南開大學循環經濟與低碳發展研究中心主任王軍鋒說。

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