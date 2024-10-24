我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

佛州14歲少年迷戀AI聊天機器人聊到自殺 母怒告科技公司

消費低迷… 中國經濟增長預測 IMF下調至4.8%

中國新聞組／北京24日電
IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，仍未見到中國人民銀行和財政部，宣布足以促進需求以吸收過剩產量，並推動經濟增長的措施。（路透）
IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，仍未見到中國人民銀行和財政部，宣布足以促進需求以吸收過剩產量，並推動經濟增長的措施。（路透）

國際貨幣基金組織（IMF）23日發布的世界經濟展望，下調了對中國經濟增長的預估。對美國的增長預期略有提升，德國經濟則將原地踏步。

德國之聲中文網報導，中國經濟增長預估被國際貨幣基金組織下調0.2個百分點，降至4.8%。這低於北京政府設定的5%的增長目標，去年中國DGP增長了5.2%。IMF稱，中國今年 4.8%的增長只是「微弱」的放緩，「主要得益於淨出口好於預期」。

上周中國政府公布的數據顯示，今年第三季度中國經濟增長4.6%，由此一至三季度的增長達到4.8%。

國際貨幣基金組織對2025年中國經濟增長的預測維持在4.5%不變。但這一預測並未考慮中國政府最近宣布的財政刺激計畫可能帶來的影響，因為這些計畫迄今為止仍缺乏細節。國際貨幣基金組織23日指出，中國政府最近採取的政策措施可能會促進 「短期增長」。

古蘭沙說，中國央行上個月宣布的貨幣刺激政策旨在促進貸款，但對實質性提振經濟增長的作用不大。他表示，中國最大的問題是消費支出低迷，房地產市場危機讓家庭財富的主要來源受損的情況下，導致部分生產「自然地轉向出口部門」。

國際貨幣基金組織警告說，中國房地產市場持續的危機仍對經濟增長構成重大風險。評估認為，中國房地產市場的狀況可能還會惡化，導致銷售和投資萎縮。

「（房屋）價格繼續下跌可能會進一步打擊消費者信心，從而進一步削弱家庭消費」，IMF的評估指出，「這可能導致國內需求疲軟，並對發達經濟體和新興市場經濟體產生負面溢出效應。」

貨幣 房地產 德國

上一則

香港快運11周年賀圖惹911聯想 網驚︰打開地獄之門

下一則

港府拆彈專家孫明揚80歲逝 「孫九招」救樓市這點挨轟

延伸閱讀

川普諷聯準會主席爽缺 歐洲央行總裁邀訪

川普諷聯準會主席爽缺 歐洲央行總裁邀訪
葉倫：中國貸款政策「不透明」貧窮國債務重組受阻

葉倫：中國貸款政策「不透明」貧窮國債務重組受阻
IMF示警全球經濟3難題 明年成長預估至3.2%

IMF示警全球經濟3難題 明年成長預估至3.2%
IMF世銀年會面臨2難題 總裁：別指望慶功派對

IMF世銀年會面臨2難題 總裁：別指望慶功派對

熱門新聞

年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30
現任北京大學光華管理學院金融學的美籍教授佩蒂斯（前左）在北京地鐵遭到一名中國男子（前右）挑釁，佩蒂斯隨後起身將對方暴打一頓。（取自X影片）

北京男地鐵上挑釁美籍北大教授 反遭「上勾拳」暴打一頓

2024-10-18 00:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
Rick Owens(左)與Michele Lamy及Fecal Matter品牌的兩位創辦人一起參觀紫禁城，卻遭到警衛驅離。(取材自Instagram)

衣容不整？美名設計師遊故宮被趕 警衛：換普通服裝再來

2024-10-18 07:30
9月27日，廣東拱北海關查獲一男子身上藏20萬美元現鈔出境。（取材自中國海關總署微信公眾號）

急著把錢帶走？中國又查獲攜帶巨額現鈔闖關出境

2024-10-20 03:50

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝