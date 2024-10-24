消費低迷… 中國經濟增長預測 IMF下調至4.8%

IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，仍未見到中國人民銀行和財政部，宣布足以促進需求以吸收過剩產量，並推動經濟增長的措施。（路透）

國際貨幣 基金組織（IMF）23日發布的世界經濟展望，下調了對中國經濟增長的預估。對美國的增長預期略有提升，德國 經濟則將原地踏步。

德國之聲中文網報導，中國經濟增長預估被國際貨幣基金組織下調0.2個百分點，降至4.8%。這低於北京政府設定的5%的增長目標，去年中國DGP增長了5.2%。IMF稱，中國今年 4.8%的增長只是「微弱」的放緩，「主要得益於淨出口好於預期」。

上周中國政府公布的數據顯示，今年第三季度中國經濟增長4.6%，由此一至三季度的增長達到4.8%。

國際貨幣基金組織對2025年中國經濟增長的預測維持在4.5%不變。但這一預測並未考慮中國政府最近宣布的財政刺激計畫可能帶來的影響，因為這些計畫迄今為止仍缺乏細節。國際貨幣基金組織23日指出，中國政府最近採取的政策措施可能會促進 「短期增長」。

古蘭沙說，中國央行上個月宣布的貨幣刺激政策旨在促進貸款，但對實質性提振經濟增長的作用不大。他表示，中國最大的問題是消費支出低迷，房地產 市場危機讓家庭財富的主要來源受損的情況下，導致部分生產「自然地轉向出口部門」。

國際貨幣基金組織警告說，中國房地產市場持續的危機仍對經濟增長構成重大風險。評估認為，中國房地產市場的狀況可能還會惡化，導致銷售和投資萎縮。

「（房屋）價格繼續下跌可能會進一步打擊消費者信心，從而進一步削弱家庭消費」，IMF的評估指出，「這可能導致國內需求疲軟，並對發達經濟體和新興市場經濟體產生負面溢出效應。」