月入3500以下 中國超低收人口逾6億 專家：重回集體貧窮

中國100萬元以上年薪的高收入者僅有70萬人。示意圖。（路透資料照片)

中國一民間協會分析2023年中國個稅報告，推算每月收入3500元人民幣（約491美元）以下的超低收入 人口逾6億；而100萬元以上年薪的高收入者僅有70萬人。學者指出，中國在經濟急速衰退中迎來「集體返貧時代」，中國金字塔型的社會結構，也意味著巨大的不穩定性。

自由亞洲電台報導，獲中國國務院 批准、在民政部登記的「中國社會保障學會」，20日在其微信公眾號上發文，透過中國2023年個稅清繳數據報告，分析中國各社會群體的收入狀況，推算中國3500元以下月入人士逾6億人，而收入100萬以上年薪的僅有70萬人。

幾年前，中國將個人所得稅起徵點從3500元提高到5000元；根據2022年的統計數據，個稅納稅人從1.57億人，下降到了6512萬人。稅收數據顯示，中國無須繳納個稅的人超過七成，在剩餘不到三成的實際繳稅人員中，60%以上僅適用3%的最低檔稅率，繳稅金額較少。

綜合報告數據可見，在中國，3500元至5000元月入人士近1億人；5000元至1萬月入人士1.1億人；而月入超過1萬、年薪10萬元以上的就業 人口，中國僅有2000萬人。目前中國總就業人口7.2億，這意味著3500元月收入以下的中國人超過6億人。

再細分年薪10萬以上的中等收入群體，其中年收入10萬至15萬之間的有1200萬人，年薪超過15萬的就業人口，只有800萬人。

而中國的高收入群體，年收入100萬元以上的人，在中國只有大約70萬人，約占繳納個稅所得人數的1%。

中國知名金融學者賀江兵表示，該文僅是根據官方報告來分析，因此數字相對來說非常保守，而中國實際的低收入群體，相信比該文中的數字還要更高，而中國這種金字塔型的社會結構，也意味著巨大的不穩定性。

賀江兵說：「現在就是集體返貧，根本看不到希望。經濟下滑的時候會集體返貧。就是高收入的人群他也會沒錢，那個以前高收入的人群，他返貧的路徑和窮人返貧路徑不一樣，無論是窮人還是富人，在經濟下滑的時候都會受不了。」

清華大學社會學者李楯表示，在穩定的橄欖型社會結構中，中產階級應該是占大多數，即使在中國經濟快速發展的時代，中國也從未形成中產階級群體，而是只有中等收入群體。中國經濟極速衰退，受到最大衝擊的就是這個族群。

兩位受訪者都認為，中國政治高壓和經濟衰退，加速了一些高收入者移民海外。