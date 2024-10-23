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繼波爾多酒莊又一起投資？馬雲及蔡崇信擬入股巴黎時裝品牌Sézane

記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴創辦人馬雲。(美聯社)
阿里巴巴創辦人馬雲。(美聯社)

阿里巴巴創辦人馬雲有意入股法國時尚品牌Sézane。法媒引述消息人士的話指出，Sézane股東之一的泛大西洋投資（American General Atlantic）打算出售手上35%股權的其中一部分。

馬雲和阿里巴巴董事會主席蔡崇信的家族辦公室藍池資本（Blue Pool Capital），已表達對這個法國品牌的興趣，最終可能收購Sézane 1成股份。

這次投資也是馬雲自2016年，投資法國波爾多酒莊Château de Sours之後最新動作，他將推動Sézane進軍亞洲市場並擴增線下通路。

另外，今年9月阿里巴巴董事會主席蔡崇信，與藍池資本（Blue Pool Capital）家族辦公室的執行長維斯伯格（Oliver Weisberg）合組財團，投資法國勃根地葡萄酒莊園。

法國媒體「l'Informé」報導，泛大西洋投資自2018年以來一直是Sézane 重要財務合作夥伴，並打算轉售部分少數股權。相關股份的第一輪競投已於7月31日提交，並由高盛協助進入第二階段，預計競投結果將在未來幾周內公布。

報導提到，這次交易完成後，Sézane創辦人Morgane Sézalory 仍保留控股權，而泛大西洋投資、L’Oreal大股東家族 Bettencourt-Meyers旗下法國投資公司 Téthys Invest 等繼續持有少數股權。

據估計，Sézane 今年銷售額預計將達到5億歐元，最新的估值可能約10億歐元。

網路發跡的Sézane衣服風靡巴黎衣櫥，分店門口經常大排長龍，品牌主打法國日常風格，最有名為五彩繽紛的毛衣，瀰漫厚慵懶氛圍。

Sézane介紹品牌時表示，「在人才、創造力和品質的驅動下，我們設計出最美麗的限量版作品，經久耐用並得以傳承，沒有中間商，而且始終以最公平的價格」。

Sézane自言，訂購Sézane作品就代表將最頂級工作室的精湛工藝，直接送到顧客門口，「歡迎巴黎走進您的衣櫥」。

投資 馬雲 高盛

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