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新疆15年前致197死「七五騷亂」暴恐事件 中國26日播紀錄片

記者林宸誼／即時報導
CGTN在微博中發布紀錄片「黑雲壓城：烏魯木齊『7·5』事件紀實」海報，但目前已無法搜索到相關文章。（微博截圖）
CGTN在微博中發布紀錄片「黑雲壓城：烏魯木齊『7·5』事件紀實」海報，但目前已無法搜索到相關文章。（微博截圖）

中國國際電視台官方微博CGTN 21日發布，將於26日播出2009年新疆烏魯木齊騷亂（台稱「新疆七五騷亂」）紀錄片「黑雲壓城」，並形容該事件是「新疆最嚴重的暴恐事件，也是許多人揮之不去的傷痛」。

澎湃新聞報導，CGTN 22日發布8張親歷者群像圖，並透露採訪「7‧5」事件親歷者，包括市民、警察、醫生及宗教人士等，有漢族也有少數民族，回憶描述恐襲發生時他們所目擊的場景。

另據港媒報導，新疆人民醫院主治醫師阿不來提•艾則孜說：「（暴恐分子）感覺就是傳說中的魔鬼，要是人，再壞也不能幹出這種殘暴的行為。」烏市公安局副局長王飛認為，暴恐發生後，2009年也成為新疆打擊恐怖主義的一個分水嶺。

烏魯木齊發生暴亂事件後，新疆旅遊業遭受沉重打擊。之後多年，反恐維穩成為新疆的第一要務。新疆日報報導，2016年8月，陳全國出任中共新疆黨委書記後，新疆大力構建全方位、全時段、立體化社會治安防控體系，建立快速高效處置機制，「把暴恐分子發現在未動之前，把暴恐活動打擊在未發之時。」

不過，目前CGTN微博帳號已無法搜索到相關文章。這起震驚國際的衝突，發生於2009年7月5日晚8時許，當時有大批維吾爾族人在烏魯木齊街頭聚集示威，抗議廣東省韶關市一家玩具廠員工鬥毆，造成兩名維族員工死亡。

不料之後演變成維族人針對漢族等非穆斯林族裔的無差別暴力襲擊，至少1000多名維族人參與暴動，造成至少197人死亡、另有1721人受傷，以及大量車輛、建築物被摧毀，而死者大部分是漢族人。

新疆 微博 中共

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