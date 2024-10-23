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30冰箱快遞到府 上海女沒下單慌了… 還好是烏龍一場

中國新聞組／上海23日電
物流發給黃小姐的短信。（取材自新聞晨報）
物流發給黃小姐的短信。（取材自新聞晨報）

上海日前發生一件離譜事件，一名黃姓女子某日接到一通物流平台打來的配送預約電話，稱要送30台冰箱上門，但她明明沒下單，收件者的手機號碼和地址卻都是自己的，且平台稱該訂單已付款完畢。黃小姐擔心是詐騙或惹上麻煩，將經歷PO上網，有網友提醒可能是折扣黃牛搞鬼，最後才發現是平台物流人員操作失誤，整件事就是烏龍一場。

新聞晨報報導，黃小姐日前向媒體投訴稱，她接到某知名平台的物流配送預約電話，說要送30台西門子冰箱上門，讓她嚇了一大跳，急忙向平台客服反映並拒收。然而，在客服提供的30件冰箱的運單號上，黃小姐卻赫然發現，收件者的手機號碼和地址，確實是自己的。

黃小姐表示，自己家中正在裝修，也確實買了一台冰箱，因此一開始接到平台物流的短信時並未生疑，但等到配送當天接到工作人員電話，才知道足足有30台冰箱要送。

黃小姐立刻向該平台物流工作人員索要了運單號，並在平台快遞小程序查詢，發現確實是一筆30件貨物的訂單。寄件方為博西家用電器（中國）有限公司，收件方為「沈」，但她家沒有姓沈的人。

經過多次與平台客服聯繫，對方說「這批貨已經配送出來了，也已經付過十幾萬的款了。說因為我不是購買方，所以也不願告訴我是誰付的款」。黃小姐困惑為什麼別人的訂單會掛在她名下，擔心自己個資外洩，也害怕遇到詐騙或惹上其他麻煩，除了報警外還將經歷PO上網，引起網友熱議。

有網友猜測黃小姐資訊外流被有心人士利用，也有人提醒她趕緊查看銀行帳戶有沒有少錢。還有人說可能是折扣黃牛搞鬼，「那種折扣黃牛專門從平台倒騰賺二手差價的，為了防止被系統風控攔截，就多個隨機地址下單，有概率會隨機到真的人。帳號在黃牛手上，這種（萬一）收不到貨會直接申請退款的。」

最終記者聯絡博西家用電器核實狀況，才發現原來這場烏龍是平台物流人員操作失誤導致，他們已向客戶解釋並獲得認可。平台方也強調已積極介入處理，目前已按照相關規則對涉事員工進行處罰。

上海一名女子明明沒下單，卻有快遞要送30台冰箱到家中；示意圖。（取材自微博）
上海一名女子明明沒下單，卻有快遞要送30台冰箱到家中；示意圖。（取材自微博）

個資外洩

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