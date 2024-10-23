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「學生變乞丐」？湖南小學生沒在食堂買飯自帶飯 只准蹲戶外用餐

中國新聞組╱北京23日電
湖南一所小學規定，不在學校食堂買飯，就只能在室外用餐；有學生蹲在花壇前吃飯。（取材自大風新聞／視頻截圖）
湖南一所小學規定，不在學校食堂買飯，就只能在室外用餐；有學生蹲在花壇前吃飯。（取材自大風新聞／視頻截圖）

近日有網友發布視頻，稱湖南株洲市光明學校規定，學生不在學校食堂買飯，就只能蹲在室外吃飯。視頻中可看到孩子們穿著校服蹲在路邊準備打開自備的飯食，還有人蹲在花壇邊吃飯。校方稱因擔心學生交叉感染，才安排在外面吃飯，但網友對學校說法不買帳，批「好好的學生被弄成了乞丐」。

綜合大風新聞、新京報等媒體報導，影片拍攝地點是湖南省株洲市光明學校，該校規定學生只有在學校食堂買飯，才能在教室或食堂裡吃；如果自己帶飯，則只能蹲在戶外吃。視頻中可看到，在某公告牌下，有學生們穿著校服蹲在路沿上，準備打開自備的飯食；鏡頭一轉，還有一些學生趴在公示牌下的公共座椅上吃飯，或坐在公共座椅上手端便當盒吃飯。他們看起來年紀不大，應為小學生。該影片目前已刪除。

此事引發網友熱議，不少人對此表達不滿。有網友認為，學校讓食堂買飯的學生在教室吃飯，卻不允許帶飯學生在教室吃飯，顯然「雙標」；同樣是學生吃飯，為什麼自己帶飯就低人一等？還有網友質疑，學校此舉有引導學生在校內用餐，不允許自備飯食的嫌疑，「不在食堂吃是動了誰的蛋糕？」

事情曝光後，校方表示，因為擔心學生帶餐不安全，才不讓進學校，原本校門口有幫學生配椅子，但沒想到學生數量突然增多，出現了趴在地上吃飯的情景。

校方進一步說明，「帶飯的學生已經可以進來了，我們準備在食堂開闢一個區域，專門讓自帶飯盒的孩子吃飯。」株洲市石峰區教育局表示，已注意到網傳訊息，正針對此事開緊急會議，研究處理辦法。

湖南一所小學規定，不在學校食堂買飯，就只能在室外用餐；圖為手端飯盒的學生坐在公共...
湖南一所小學規定，不在學校食堂買飯，就只能在室外用餐；圖為手端飯盒的學生坐在公共座椅上吃飯。（取材自大風新聞／視頻截圖）

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