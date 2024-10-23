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全球城市指數 北京第6 上海晉升5位衝上第8 創新高

中國新聞組／北京23日電
上海在全球城市指數排名中躋身第八，寫下歷來最佳成績。(美聯社資料照片)
上海在全球城市指數排名中躋身第八，寫下歷來最佳成績。(美聯社資料照片)

國際管理諮詢公司科爾尼（Kearney）21日發布「2024全球城市指數報告」，中國城市在過去一年發展迅速，幾乎所有城市的全球排名都上升。其中，上海排名晉升五位衝上全球第八，寫下史上最佳紀錄；北京、香港則分列全球第六及第九。

文匯報報導，「2024全球城市指數報告（下稱報告）」將156個城市列入評比範圍，依照商業活動、人力資本、資訊交流、文化體驗、政治事務等五大項目，評估全球最具影響力及競爭力的城市。前十名分別為紐約、倫敦、巴黎、東京，新加坡、北京、洛杉磯、上海、香港、芝加哥。值得一提的是，上海不但寫下歷來最佳成績，也是前十名城市中進步幅度最大的。

報告分析，商業活動、文化體驗與資訊交流是驅動上海持續成長的主要因素。2023年，上海經濟總量持續維持全國第一，工業戰略性新興產業總產值占工業總產值的比重衝上43.9%。上海也加快了城市文化品牌建設，舉辦了大量文化交流與藝術展覽活動，有效增強城市軟實力。

中國其他城市也有亮眼表現，杭州、成都這兩個「新一線」城市領頭羊，雙雙進入全球城市第二梯隊（前50%）；此外，南京、重慶、青島、鄭州等的排名都上升了至少十個位次，合肥更是一舉前進19位。對此，科爾尼合夥人周鵬遠認為，預計中國城市將維持飛躍勢頭，進一步提升中國在全球版圖中的競爭力。

另外，長三角成為今年貢獻上榜城市最多的城市群，其主要城市都迎來排名大幅提升。除上海、杭州、南京等一線城市及主要省會城市之外，蘇州首次進入全球前100位，寧波、無錫、合肥位居全球前150位。作為中國城市群的標桿，長三角在全球經濟面臨不確定的情況下展現了出色的韌性，無論商業領域、文化體驗、人力資本都處於領先地位。

2024年全球城市綜合排名(資料來源：2024全球城市指數報告)
2024年全球城市綜合排名(資料來源：2024全球城市指數報告)

香港 新加坡 洛杉磯

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