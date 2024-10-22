河南早餐店關門、退客人消費卡50萬元 老闆「講誠信」上熱搜

河南一間春光早餐店的加盟店宣布閉店，門口擠滿索取消費卡退款的客人。（取材自大象新聞）

河南鄭州 一間早餐加盟店宣布閉店，老闆準備了50萬元（人民幣，下同，約7萬美元），主動向使用消費卡的民眾退卡退錢，之後四五天，店門口排起長長人龍，事情也在網路上發酵。網友盛讚老闆王春光「講誠信」、「有擔當」。

大象新聞報導，春光早餐連鎖的負責人王春光說，其實這就是一次很正常的閉店，也是很平常的退卡退錢行為，引起關注純屬意外，他更說「盛名之下，其實難副」。

現年51歲的王春光出身南陽市農村，從小家貧，初中畢業後就外出打工賺錢，一直都做餐飲。後來有人勸他到鄭州發展，於是他在鄭州市杜嶺街金水河岸南邊，開辦了第一家早餐店，取名「春光」。

王春光沒幾年就開了分店，後來把「春光」註冊了商標，2012年借助當地政府早餐民生工程的政策利好，決定「玩把大的」，要打造河南早餐業連鎖品牌，最風光的時候，加盟店有300多家。

王春光表示，規模化、正規化、標準化的連鎖模式，和傳統店家相比，差異化優勢相當明顯。但後來因官方對居民樓「住改」的糾正，拆除違建臨時房，適合開早餐店的房源銳減，加上用工成本逐年增高，導致店面關閉。

河南一間春光早餐店的加盟店宣布閉店。（取材自大象新聞）

「衝上熱搜也太意外了。」王春光說，航海路未來路店關門的同時，加盟商也急忙尋找新店面。就是因為太忙，所以才貼出告示集中時間退卡退錢，而門前排大隊的情況隨之引起了媒體關注。

春光早餐店的消費卡充錢數目不限，店家視充錢數目多少都會給出一定比例折扣。之前也多次出現過閉店退卡的事，相關店面也都及時善後。這次航海路未來路店的退卡業務集中辦理了四五天，「已經退錢10多萬元」。針對尚未退錢的持卡者，店家也張貼了告示留下了聯繫方式。

王春光說，「這是商家的分內事，也是品牌店最起碼的誠意吧。」