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為救人放棄五岳挑戰、連退12車票 湖北男大生獲表揚

中國新聞組／北京22日電
湖北襄陽男大生朱偉(左)因救人放棄五岳挑戰的義舉，獲贈錦旗。（取材自湖北日報）
湖北襄陽男大生朱偉(左)因救人放棄五岳挑戰的義舉，獲贈錦旗。（取材自湖北日報）

湖北襄陽一名男大生朱偉，原本打算挑戰中華五岳聯合舉辦的「五岳特種兵100天闖關打卡活動」，並計畫在五天內登完五岳。但他途中遇到身旁遊客疑似心臟疾病發作，於是取消所有計畫與預訂車票，陪同遊客緊急就醫，還協助聯絡家屬、代墊醫療費。朱偉的救人義舉獲網民好評，南岳文旅廣體局也表示，將視朱偉已完成挑戰，頒發五岳勳章及1000元人民幣（約140.6美元）獎金給他。

瀟湘晨報報導，就讀襄陽汽車職業技術學院一年級的朱偉，今年9月報名參加南岳區文化旅遊廣電體育局主辦的五岳挑戰賽，想在十一國慶連假期間「一天登一岳」。他制定了詳細的挑戰計畫，提前買了到陜西渭南、山西大同等地的15張火車票。

朱偉開始挑戰的第一天，在巴士上認識了另一名遊客李寒，兩人相談甚歡。隨後，朱偉在攀登華山途中，發現李寒嘴唇發紫、呼吸困難，其手腕上的手表發出警報，顯示心率已飆升至每分鐘210次，沒過多久，李寒倒地抽搐。朱偉立即通知景區員工，合力將李寒抬上纜車送下山，並搭上救護車直奔醫院；期間，朱偉也用電話聯繫上李寒的家屬。最後，朱偉代墊了醫藥費，還在醫院等到李寒的家屬到來為止。

朱偉因此無法達成一天登一岳的計畫，也錯過了後續火車時間，於是退掉了剩下的12張火車票，提前結束了這趟「五岳之旅」。然而，朱偉的事蹟傳開後，許多網民為他請命，希望五岳的景區能幫助他實現今年打卡五岳的心願。

對此，南岳區文化旅遊廣電體育局也回應，他們與泰山、嵩山、衡山和恒山景區一致決定對朱偉免票，還將頒發2024年五岳特種兵優秀代表榮譽、贈送通關文牒和五岳勳章，並獎勵1000元人民幣。

「雖然計畫泡湯了，但救了他，覺得特別值，心裡特別安穩」，朱偉說，山還可以再爬，但如果當時人沒救回來，他會後悔一輩子。

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