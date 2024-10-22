潘展樂也胖了？ 奧運後6塊肌變1塊 網友開玩笑：心寬體胖

潘展樂被發現巴黎奧運時六塊肌變成了小肚腩。（新華社）

繼跳水選手全紅嬋 被網友調侃起碼胖了10斤（約5公斤），中國游泳選手潘展樂 也被發現，巴黎奧運 期間擁有的六塊腹肌不見了，小肚腩微微隆起。

10月19日晚，在2024游泳世界盃上海站男子100米自由泳決賽中，中國選手潘展樂以46秒35獲得銀牌。潘展樂賽後說：「這段時間的訓練不是很系統，也就兩周時間，今天比的任何成績都在意料之中，我個人還是滿意的。」

但眼尖的網友發現，巴黎奧運期間潘展樂擁有的六塊腹肌不見了，對於身材走樣傳聞，潘展樂說：「我以前的體重有點偏瘦，現在的體重才比較正常，我需要把這幾公斤轉變為肌肉。」據了解，運動員增肌的過程中需要增加熱量攝入，讓更多蛋白質有機會去修復肌肉，所以很多運動員會出現肚子發胖的跡象，對20歲的潘展樂來說，想要提升肌肉爆發力，這也是必經的過程。

作為如今中國游泳領軍人物，潘展樂直言：「我會繼續努力的，不會讓你們失望。」

針對潘展樂的身材變化，網友開玩笑說，「比賽結束了，心寬體胖嘛」、「巴黎伙食不好，瘦得八塊腹肌，港澳美食多，圓潤多了」，更多人對潘展樂的自律有信心，認為「沒事兒，一訓練就沒了」。