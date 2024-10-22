廣州白雲學院學費1年近5萬 1477新生棄入學 網：農村孩子讀不起

廣東白雲學院有1477名新生擬放棄入學，圖為學校外觀。（取材自微博）

近日，廣東多所高校陸續公布2024級錄取新生擬放棄入學資格的名單，其中，廣東白雲學院有1477名新生擬放棄入學，引起網友關注，話題衝上熱搜。校方工作人員表示，這些新生可能選擇復讀，或是有其他事業或工作考量；網友則認為最根本的因素是一年3.1萬元~4.9萬元（人民幣，約4374~4913美元）的學費過高，「沒錢的不能去，有錢的再加點去美加澳不香嗎？」

上游新聞報導，廣東白雲學院日前發布「關於2024級錄取新生擬放棄入學資格名單的公示」，內容顯示有1477名新生未請假或未辦理保留入學資格手續，意味著公示期滿後，這些新生的入學資格將被取消。

針對有如此多新生擬放棄入學資格的情況，廣東白雲學院王老師（化名）稱：「這些新生可能由於對高考 成績不滿意，選擇復讀，或者有其他事業或工作打算等因素。」她表示，放棄入學完全是學生的自主選擇，並強調「2024年錄取新生放棄入學資格，對其未來再次參加高考並沒有影響，仍然有機會通過復讀或其他途徑再次報考大學」。

部分網友認為，隨著高考政策的寬鬆和社會選擇的多樣化，部分學生可能選擇復讀或者前往其他學校，放棄當前錄取並不意外；還有網友對學校公示人員名單表示理解，「可以騰出名額給其他更有需要的學生。」但也有人表示該校學費過高，經濟差的家庭根本供不起，「我同學讀了一年就退學了，農村孩子真讀不起」，更有人進一步分析，如此多人放棄入學，也反映了大環境下家庭經濟收入面臨的壓力，畢竟「再苦不能苦孩子，估計是實在負擔不起了」。

中國高校自2023年秋季學年起，以上海市的公立大學平均學費標準，由一學年5420元人民幣，調高至7215元人民幣。廣東白雲學院學費明顯偏高。

在2024最新校友會中國民辦大學排名中，廣東白雲學院位列全國第22名。