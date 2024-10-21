急著帶錢出走？ 中攜帶巨額現鈔出境一樁接一樁

北京大興機場海關近日發現，一名旅客試圖在行李中夾藏30萬美元現鈔出境。（取材自中國海關總署微信公眾號）

中國海關總署20日表示，北京海關所屬大興機場海關關員近日在對出境旅客行李進行監管時，發現一名選擇無申報通道通關的旅客行李機檢圖像異常。經開箱查驗，現場關員在該旅客行李中查獲美元現金一包，共30萬美元。

中國海關提醒，貨幣現鈔屬限制進出境物品，進出境旅客應按照有關規定攜帶並主動向海關申報。根據中國相關規定，進出境旅客攜帶人民幣最多不能超過2萬元；攜帶外幣15天內首次出境時，限額為等值5000美元；15天內第二次及以上、當天內第二次及以上出境旅客分別可攜帶等值不超過1000美元和500美元外幣現鈔。

如確需攜帶超出限額的大量現鈔出境，應事先到外匯管理部門或相關銀行申領有關證件並向海關書面申報。

值得注意的是，中國海關近期屢屢查獲有旅客攜帶巨額現鈔試圖闖關。9月27日，廣東拱北海關所屬閘口海關在拱北口岸查獲一男子身上藏20萬美元現鈔出境。 廣東拱北海關查獲一男子身上藏20萬美元現鈔出境。（取材自中國海關總署微信公眾號）

據中國海關總署表示，當天8時許，澳門男子陳某經拱北口岸旅檢大廳的海關「無申報通道」出境。現場關員發現其神情可疑，並有意用背包遮擋腹部，遂將其攔截。經進一步查驗，關員從其腹部、雙腿內側位置查獲利用彈力繃帶和保鮮膜綑綁的20疊美元現鈔。經清點，共計20萬美元。

9月底，深圳羅湖海關關員也截獲一名男子，在雙腳鞋內、現腹部褲帶處和隨身攜帶的腰包內，共夾藏5萬美元現鈔企圖闖關。