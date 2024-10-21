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急著帶錢出走？ 中攜帶巨額現鈔出境一樁接一樁

中國新聞組／北京21日電
北京大興機場海關近日發現，一名旅客試圖在行李中夾藏30萬美元現鈔出境。（取材自中國海關總署微信公眾號）
北京大興機場海關近日發現，一名旅客試圖在行李中夾藏30萬美元現鈔出境。（取材自中國海關總署微信公眾號）

中國海關總署20日表示，北京海關所屬大興機場海關關員近日在對出境旅客行李進行監管時，發現一名選擇無申報通道通關的旅客行李機檢圖像異常。經開箱查驗，現場關員在該旅客行李中查獲美元現金一包，共30萬美元。

中國海關提醒，貨幣現鈔屬限制進出境物品，進出境旅客應按照有關規定攜帶並主動向海關申報。根據中國相關規定，進出境旅客攜帶人民幣最多不能超過2萬元；攜帶外幣15天內首次出境時，限額為等值5000美元；15天內第二次及以上、當天內第二次及以上出境旅客分別可攜帶等值不超過1000美元和500美元外幣現鈔。

如確需攜帶超出限額的大量現鈔出境，應事先到外匯管理部門或相關銀行申領有關證件並向海關書面申報。

值得注意的是，中國海關近期屢屢查獲有旅客攜帶巨額現鈔試圖闖關。9月27日，廣東拱北海關所屬閘口海關在拱北口岸查獲一男子身上藏20萬美元現鈔出境。

廣東拱北海關查獲一男子身上藏20萬美元現鈔出境。（取材自中國海關總署微信公眾號）
廣東拱北海關查獲一男子身上藏20萬美元現鈔出境。（取材自中國海關總署微信公眾號）

據中國海關總署表示，當天8時許，澳門男子陳某經拱北口岸旅檢大廳的海關「無申報通道」出境。現場關員發現其神情可疑，並有意用背包遮擋腹部，遂將其攔截。經進一步查驗，關員從其腹部、雙腿內側位置查獲利用彈力繃帶和保鮮膜綑綁的20疊美元現鈔。經清點，共計20萬美元。

9月底，深圳羅湖海關關員也截獲一名男子，在雙腳鞋內、現腹部褲帶處和隨身攜帶的腰包內，共夾藏5萬美元現鈔企圖闖關。

但也有旅客試圖走私大量現鈔入境中國。9月底，廣州海關就在廣州白雲機場口岸旅檢渠道查獲一名旅客違規攜帶超量貨幣入境，現場共查獲的美元現鈔高達180多萬美元。

9月底，深圳羅湖海關也截獲一名男子夾藏5萬美元現鈔企圖闖關。（取材自中國海關總署...
9月底，深圳羅湖海關也截獲一名男子夾藏5萬美元現鈔企圖闖關。（取材自中國海關總署微信公眾號）

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