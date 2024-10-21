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中前九月鐵路旅客大增13% 達33.3億人次創新高

中國新聞組／綜合報導
中國1至9月鐵路發送旅客33.3億人次，創同期歷史新高。（央視資料照片）
中國1至9月鐵路發送旅客33.3億人次，創同期歷史新高。（央視資料照片）

根據中國國家鐵路集團有限公司消息，今年1至9月，中國全國鐵路發送旅客33.3億人次，同比增長13.5%，再創歷史同期新高，中國鐵路運輸安全平穩有序。

新華社報導，今年以來，中國鐵路部門統籌高速鐵路和普速鐵路資源，用好今年新開通線路能力，優化旅客列車開行方案，千方百計挖潛運輸能力，中國全國鐵路日均安排開行旅客列車10792列，同比增長9.8%。

1至9月，中國全國鐵路開行旅遊列車1430列，助力旅遊經濟、銀髮經濟發展；加強跨境旅客運輸組織，廣深港高鐵發送跨境旅客近1990萬人次、同比增長43.1%，中老（中寮）鐵路發送跨境旅客19萬人次。

與此同時，鐵路服務品質進一步提升。鐵路12306推出同車接續、學生訂票專項服務等新功能，積極推廣新型票制服務，計次票、定期票已覆蓋60條線路，旅遊套票已覆蓋11條線路。鐵路暢行碼覆蓋所有動車組列車，中國全國120個車站可實現便捷換乘，80餘個車站提供互聯網訂餐服務，「靜音車廂」服務拓展至92列動車組列車。

中國國鐵集團客運部負責人表示，下一步，國鐵集團將密切關注客流需求變化，加強旅客運輸組織，動態優化列車開行方案，豐富客運產品供給，提升站車服務品質，努力讓廣大旅客出行體驗更美好。

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