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雄安新區垃圾焚燒廠藏公園地下 排氣煙囪變觀光塔

記者陳宥菘／綜合報導
雄安新區光大生態產業園地上是一座公園，地下卻藏著一座垃圾焚燒處理廠。(取材自微信)
雄安新區光大生態產業園地上是一座公園，地下卻藏著一座垃圾焚燒處理廠。(取材自微信)

看不到廠房、聞不到異味、聽不到噪音……中國雄安新區的光大生態產業園「地上」是一座種滿青草的公園，「地下」卻藏著一座垃圾焚燒處理廠，排氣的煙囪也搖身一變，成為高達120米的觀光塔，化解鄰避效應，實現「無廢城市」理念。

河北日報指出，這個占地500畝的垃圾處理站，是集垃圾分類協同處理、供熱發電、資源綜合利用等於一體的新型「鄰利設施」。雄安光大生態產業園副總經理劉華偉表示，該垃圾處理廠的生產設施主要是在地下八米，設備的最低點是在地下23米，將廠房和地上景觀融合一起，化解鄰避效應。至於垃圾刺鼻味，劉華偉稱，垃圾倉保持負壓情況，使異味不會擴散到其他區域。

該廠每日平均可處理3000多噸垃圾。工作人員馮朝明指出，自去年5月首車垃圾進場至今，依賴焚燒垃圾，雄安垃圾綜合處理設施工程項目總發電量達2.2億度，供電1.5億度。

「無廢城市」是一種先進城市管理理念，透過綠色發展和生活方式，推進固體廢物源頭減量和資源化利用，最大限度減少填埋量。目前中國已有31個省市自治區正在開展「無廢城市」建設，雄安新區是唯一從規畫建設初期即融入該理念的試點城市。

雄安新區生態環境局副局長劉科指出，在原有「無廢機關」「無廢社區」等基礎上，今年7月新增「無廢醫院」「無廢郵政快遞網點」等，力爭2030年建成「無廢雄安」。

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