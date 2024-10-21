明清帝王農耕地 北京民眾先農壇迎秋收

中軸線上秋收感覺很奇妙。(圖／本報北京傳真)

寒露無雨夜無霜，黍壯稻香谷滿倉。近日，北京市民在先農壇迎秋收，走進明清耤田裡割穀穗，體驗農耕文化。

「開鐮！慶豐收！」伴隨著一陣響亮的鼓聲，「2024先農壇一畝三分地農耕體驗季」秋收體驗周拉開序幕。

「這裡是北京城中軸對稱格局的重要禮制建築群之一，也是北京中軸線核心遺產要素之一。明清時期，帝王在耤田舉行耕耤禮。現在，先農壇是北京古代建築博物館 ，包括耤田在內均向觀眾開放。」耤田前，古建館館長薛儉對觀眾說，「收割的穀穗可以帶回家，希望大家通過農耕體驗活動，能夠了解二十四節氣傳統文化和先農壇的歷史故事。」

耤田裡，金燦燦的穀穗壓彎了腰。觀眾揮動鐮刀收割。「看！這是粟，也叫小米 。它是由野生的狗尾草馴化而成的。」二年級學生楊睿謙捧著剛割下的穀子，和母親分享學到的知識，「我想多收一些帶回家，熬成小米粥。」「歷史上，耤田收穫的穀物還要儲存到神倉裡。」

楊睿謙的母親說：「這是孩子第一次收割穀子，我和他都學到了很多書本上沒有的知識。」體驗活動結束時，很多觀眾捧著自己收割的穀子拍照，發佈微信 朋友圈。一位市民說：「在北京中軸線上體驗秋收，感覺很奇妙。」

觀眾還可以在現場學習神倉歷史文化和農業知識，參與集章集書簽、農作物科普體驗等活動。據悉，這是北京中軸線申遺成功後，該館首次舉辦農耕主題體驗活動，目的是吸引更多人走進先農壇，體驗稼穡之艱難、勞作之辛苦，感悟農業之重要、收成之不易。