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挑山工對手來了？ 機械狗爬泰山 最多可載120公斤

中國新聞組／北京21日電
泰山機器狗馱運重物。(視頻截圖)
泰山機器狗馱運重物。(視頻截圖)

挑山工對手來了？多名登山者近日在山東泰安爬泰山時遇到一隻馱著重物的機械狗，引發關注。有人認為，這或許是景區垃圾清理轉運的好辦法，也有網友提議可用來運貨上山。工作人員稱，這是泰山文旅集團物業公司正在測試用於清運垃圾的機械狗。

來源：YouTube

泰山晚報報導，機械狗上山或下山都行動自如，並吸引遊客圍觀。工作人員介紹，當天只是測試，機械狗負重近40公斤，攀爬台階時步履穩健，能原地掉頭調整方向，爬台階時也很從容穩定。工作人員稱，機械狗設計載重120公斤，當天是為清運垃圾做測試。

據測試人員稱，該測試希望能找到解決山岳型景區垃圾清運問題的辦法，解決人力運輸限制，以科技守護綠水青山。

據報導，有網友認為，這類機械狗有望大規模在泰山投放用來運輸貨物上山，或將山上垃圾運下山。另有網友表示，如果以後都用機械狗運貨，傳統的挑山工或將失業。

香港01報導，有網友說，「這個泰山是真制伏不了」。有人則腦洞大開，覺得既然可以載重120公斤，自然可以載人上山，適合想爬山卻半路爬不動的遊客。

泰山機器狗馱運重物。(視頻截圖)
泰山機器狗馱運重物。(視頻截圖)
泰山機器狗馱運重物。(視頻截圖)
泰山機器狗馱運重物。(視頻截圖)

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