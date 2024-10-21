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樓市回暖 廣州豪宅賣出4.61億元天價、刷新紀錄

中國新聞組／北京21日電
位於珠江新城的僑鑫匯悅台。(取材自廣州日報)
位於珠江新城的僑鑫匯悅台。(取材自廣州日報)

隨著樓市回暖，廣州豪宅市場也掀起了波瀾。近期，位於珠江新城的僑鑫匯悅台網簽了一套大單元，單價近37萬元人民幣(約5.2萬美元)/平方米，單套總價高達4.61億元，這一總價不僅刷新了匯悅台2021年超3億元的成交總價最高紀錄，也再次刷新中國單套住宅售價新紀錄。

廣州日報報導，作為在樓市中鳳毛麟角般存在的億級高端住宅產品，今年在廣州迎來了集中成交的行情。數據顯示，2019年至今新房錄得2億元+網簽不過十多套，且大多為別墅物業。而近日廣州套均2億元+的新房成交不斷，且出現了非墅級物業。

根據合富天鉆匯的監控數據顯示，10月9日，僑鑫匯悅台網簽了一套建面約1251.44平方米的頂層覆式單位，單價36.86萬/平方米，網簽總價高達4.61億元。這個總價，也刷新了匯悅台於2021年成交的超過3億元的單盤總價最高紀錄。

有關人士透露，買家為僑鑫地產老業主，從匯景新城開始，多次覆購僑鑫的房子。

據悉，僑鑫匯悅台位於珠江新城，南臨珠江新城臨江大道，擁有一線珠江美景，一直以來都是廣州豪宅的代表。由於總價門檻太高，二手市場鮮有成交。報導說，在貝殼網上，最近成交的是去年一套僑鑫匯悅台四房單位，單價超27萬元/平方米，問鼎廣州二手房價市場。

十一假期以來不僅剛需剛改項目成交火熱，超級豪宅成交也相當搶眼。據悉，星河灣·半島五號一位客戶黃金周首日認購了2套套總價2億元+的超千平方米的覆式單位。沒過兩天，廣州·鵬瑞1號T1棟約750㎡大平層也成交了2套，單套總價同樣2億元+。

業內人士表示，2018年以來，北上廣深四大城市單套2億元+的成交，只有廣州、上海有網簽，均集中在2024年成交，且廣州的網簽數據位列第一。

為何今年廣州市場出現多宗2億元+高端住宅產品成交？合富輝煌廣州公司副總經理麥婉君表示，除了買家們對廣州，對大灣區城市發展潛力的看好，也有市場供應結構變化的原因。麥婉君表示，作為藏富於民的城市，廣州有實力的客戶是不少的，財富增長穩健，以前的物業為何沒有過億或超過2億元的成交價格，與物業本身的面積和產品定位有關。

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