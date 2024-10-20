生完雙胞胎 貴陽95後又懷三胞胎 養得起嗎？寶媽回應了

懷三胞胎的孟陽與兩個兒子。(取材自微博)

近日，「95後」寶媽剛生完雙胞胎又懷三胞胎的消息衝上熱搜，有人在評論區接福氣，有人在擔憂五個孩子的養育問題，議出了幾萬條評論。

來源：YouTube

九派新聞報導，這位正在貴陽待產的媽媽叫孟陽，29歲，本科就讀於貴州師範大學，畢業兩年後懷了雙胞胎，今年想追一個「小龍女」，想不到又懷上三胞胎。「雙胞胎和三胞胎都是自然受孕，出乎我的意料。」目前，身高一米五五的她，體重已從孕前的90斤漲到了近135斤。儘管醫師建議她減胎，但她不忍心。

她坦然承認自己是個矛盾的人，「我怕死，也覺得帶孩子累，但真的很愛他們，儘管五個孩子意味著經濟和教養方面的雙重壓力，畢竟我們全家的收入就是老公的七、八千月薪」。幸運的是，孟陽父母能幫她帶孩子，公婆則可以給予一些經濟支持。

對於孩子的未來，她說不會雞娃，也不會偏心，只希望他們平安長大。

孟陽說，每次去產檢，醫師都會驚訝，我一米五五的個子，體重增長了二分之一，懷三胎怎麼能堅持到現在。醫師一開始建議減胎，說上次是剖腹產，這次又三胞胎，有子宮破裂危險，「有可能我自己人也會沒了。我當然害怕，誰都怕死，但我捨不得，特別是在B超上看見他們的輪廓。據說懷三胞胎的概率只有七十萬分之一，我覺得來了就是一種緣分，想把他們都留下。」

孟陽的預產期是12月31日，「我希望32周之後再生，37周才足月，現在孩子在我肚子裡多住一天，都是省錢。」她說，「如果我現在就生了，這三個寶寶一天可能就要3萬。寶寶上呼吸機什麼的也受罪。」

孟陽說，五個孩子，壓力很大，經濟上和教養方面都有壓力。主要是教養方面，剛懷上時就很焦慮生下來要怎麼帶。經濟上，老公幹銷售，月薪七、八千，剛好夠一家四口生活。三胞胎來了之後，壓力肯定會變大，五個孩子帶不過來，還得再請個保母搞衛生做飯，保母一個月四、五千塊，專門帶孩子的保母一個月起碼九千塊，太貴了，「老公前幾天也說要再想想辦法了」。

她和老公打算為三胞胎取名開心果，開開、心心、果果。以後「絕對不再生了。我們已經超越了好多『80後』」。