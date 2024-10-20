我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

生完雙胞胎 貴陽95後又懷三胞胎 養得起嗎？寶媽回應了

中國新聞組／北京20日電
懷三胞胎的孟陽與兩個兒子。(取材自微博)
懷三胞胎的孟陽與兩個兒子。(取材自微博)

近日，「95後」寶媽剛生完雙胞胎又懷三胞胎的消息衝上熱搜，有人在評論區接福氣，有人在擔憂五個孩子的養育問題，議出了幾萬條評論。

來源：YouTube

九派新聞報導，這位正在貴陽待產的媽媽叫孟陽，29歲，本科就讀於貴州師範大學，畢業兩年後懷了雙胞胎，今年想追一個「小龍女」，想不到又懷上三胞胎。「雙胞胎和三胞胎都是自然受孕，出乎我的意料。」目前，身高一米五五的她，體重已從孕前的90斤漲到了近135斤。儘管醫師建議她減胎，但她不忍心。

她坦然承認自己是個矛盾的人，「我怕死，也覺得帶孩子累，但真的很愛他們，儘管五個孩子意味著經濟和教養方面的雙重壓力，畢竟我們全家的收入就是老公的七、八千月薪」。幸運的是，孟陽父母能幫她帶孩子，公婆則可以給予一些經濟支持。

對於孩子的未來，她說不會雞娃，也不會偏心，只希望他們平安長大。

孟陽說，每次去產檢，醫師都會驚訝，我一米五五的個子，體重增長了二分之一，懷三胎怎麼能堅持到現在。醫師一開始建議減胎，說上次是剖腹產，這次又三胞胎，有子宮破裂危險，「有可能我自己人也會沒了。我當然害怕，誰都怕死，但我捨不得，特別是在B超上看見他們的輪廓。據說懷三胞胎的概率只有七十萬分之一，我覺得來了就是一種緣分，想把他們都留下。」

孟陽的預產期是12月31日，「我希望32周之後再生，37周才足月，現在孩子在我肚子裡多住一天，都是省錢。」她說，「如果我現在就生了，這三個寶寶一天可能就要3萬。寶寶上呼吸機什麼的也受罪。」

孟陽說，五個孩子，壓力很大，經濟上和教養方面都有壓力。主要是教養方面，剛懷上時就很焦慮生下來要怎麼帶。經濟上，老公幹銷售，月薪七、八千，剛好夠一家四口生活。三胞胎來了之後，壓力肯定會變大，五個孩子帶不過來，還得再請個保母搞衛生做飯，保母一個月四、五千塊，專門帶孩子的保母一個月起碼九千塊，太貴了，「老公前幾天也說要再想想辦法了」。

她和老公打算為三胞胎取名開心果，開開、心心、果果。以後「絕對不再生了。我們已經超越了好多『80後』」。

上一則

68歲裝修工跨界拍網劇 6年接40部戲 最高1天賺600元

下一則

「現在CPI太低了」專家揭中擴內需問題：金融才能增量

延伸閱讀

費城連體嬰分割手術成功 慶祝1歲生日

費城連體嬰分割手術成功 慶祝1歲生日
4歲華童8大道街上獨走 遭車撞頭重傷

4歲華童8大道街上獨走 遭車撞頭重傷
全紅嬋簪花漢服遊老街 小4歲親弟簡直像她雙胞胎

全紅嬋簪花漢服遊老街 小4歲親弟簡直像她雙胞胎
美國現象／探親名義進口保母 被打回票

美國現象／探親名義進口保母 被打回票

熱門新聞

年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30
現任北京大學光華管理學院金融學的美籍教授佩蒂斯（前左）在北京地鐵遭到一名中國男子（前右）挑釁，佩蒂斯隨後起身將對方暴打一頓。（取自X影片）

北京男地鐵上挑釁美籍北大教授 反遭「上勾拳」暴打一頓

2024-10-18 00:30
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
Rick Owens(左)與Michele Lamy及Fecal Matter品牌的兩位創辦人一起參觀紫禁城，卻遭到警衛驅離。(取材自Instagram)

衣容不整？美名設計師遊故宮被趕 警衛：換普通服裝再來

2024-10-18 07:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
9月27日，廣東拱北海關查獲一男子身上藏20萬美元現鈔出境。（取材自中國海關總署微信公眾號）

急著把錢帶走？中國又查獲攜帶巨額現鈔闖關出境

2024-10-20 03:50

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行