LV推出小烏龜吊飾賣7400元人民幣 網：快告訴全紅嬋

LV推出一款烏龜吊飾，售價高達7400元人民幣。（影片截圖）

法國名牌LV近日推出了一款烏龜吊飾，售價高達7400元人民幣（約1032.5美元），讓許多中國網民看到就想起熱愛烏龜的跳水名將全紅嬋 ，紛紛評論：「誰快給全紅嬋說一聲」，「這個不行，夜裡不會發光，嬋妹不喜歡」。

綜合四川衛視、新浪新聞報導，據LV官網顯示，這款烏龜裝飾小包共有三種顏色，可收納耳機等小物品。這款名牌小烏龜由皮革製成，質感細膩、紋理清晰，龜殼紋理、眼睛鑲嵌等細節也做工精美，早已吸引許多品牌愛好者搶購。

許多中國網民紛紛轉發這個LV小烏龜吊飾照片，稱「誰快給全紅嬋說一聲」、「看住王楚欽和全紅嬋，我擔心他們要買」，也有人開玩笑說：「這個不行，夜裡不會發光，嬋妹不喜歡。」

全紅嬋曾在社群上多次分享自己的烏龜收藏品，各式各樣和各種顏色都有，至少有上百款。在剛結束不久的巴黎奧運 期間，她還兩度現身「烏龜對對碰」直播間下單盲盒，一口氣就買了十餘單；回國後，全紅嬋也興奮地曬出自己的小烏龜戰利品。

在去年杭州亞運 奪冠後，全紅嬋也曾迫不及待地向鏡頭展示自己的「龜龜玩偶」。

事實上，LV也並非首次推出烏龜圖案的單品，此前就有印有烏龜圖案的挎包亮相。