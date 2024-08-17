豫監獄聘18歲大學畢業生 網酸埋沒天才「不知道爸是誰」

圖為河南省監獄管理局轄下河南省第一監獄示意圖。（取材自澎湃新聞）

河南 省監獄 管理局日前公告擬錄取名單，赫然出現兩名不到20歲的大學畢業生，引發網路嘲諷稱「埋沒天才」，兩人當獄卒太屈就。面對特權質疑聲浪，官方隨後通報，其中一名18歲考生不予錄用。

有爭議的兩人。（取材自微博）

紅星新聞報導，日前，在河南省監獄管理局公布「河南省監獄系統2024年度統一考試錄用公務員第二批擬錄取人員名單」中，出生於2005年8月的韓某，以及出生於2004年8月的王某引起網友關注。

該名單顯示，韓某畢業於鄭州 大學電腦科學與技術專業，今年18歲，用人單位是河南省豫南監獄；王某畢業於鄭州升達經貿管理學院法學專業，今年19歲，用人單位是河南省信陽監獄。對此有網友認為，「18歲考生上岸」非常罕見。

消息曝光後，在網路社群引發群嘲。許多網友說，現在碩士找工作都不容易，這兩個未滿20歲的年輕人卻已經成功上岸，無縫銜接鐵飯碗，質疑其中有特權。

網友計算，從小學正常讀到大學畢業就要16年，「難道兩歲就進入小學學堂了？天才呀！」

網友們嘲諷，「這麼厲害去監獄上班有點屈才了，不深造太可惜了」、「不知道爸爸又是誰啊」。

河南省監獄管理局隨後發布情況通報稱，7月29日對應屆畢業生進行再審核，發現韓某「出生年月存疑」，8月1日對相關情況作進一步調查核實，13日作出其不符合錄用資格條件、不予錄用的決定。通報並稱，在對王某的審核，未發現有影響錄用的情形；針對網友反映的年齡問題，將作進一步調查。