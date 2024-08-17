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解天價彩禮、遏出生率下降？登記不需戶口簿 網炸鍋憂被結婚

中國新聞組／北京17日電
今年七夕情人節適逢周六，多地公家機關特別加班為新人辦理結婚登記。圖為貴州貴陽舉行的2024（甲辰）年中華婚禮，共有18對新人參加。（中新社）
今年七夕情人節適逢周六，多地公家機關特別加班為新人辦理結婚登記。圖為貴州貴陽舉行的2024（甲辰）年中華婚禮，共有18對新人參加。（中新社）

民政部新起草的「婚姻登記條例（修訂草案徵求意見稿）」13日起徵求社會各界意見，但其中「結婚和離婚登記都不再需要戶口簿」規定，近日讓網上炸鍋，反對聲鋪天蓋地，網友們憂心以後結婚會變得更草率，且自己可能「被結婚」、「被重婚」，驚動民政部連夜發文澄清。有專家則稱此規定或能緩解天價彩禮現象，結婚人數或將出現更大幅波動。

登記結婚不再需要戶口簿？引發各界討論。（取材自南方周末）
登記結婚不再需要戶口簿？引發各界討論。（取材自南方周末）

綜合媒體報導，「結婚登記不再需要戶口簿」連續兩天登上微博熱搜榜。支持者認為，簡化流程是好事，相當於在流程上，能不通過父母就自己決定終身大事，實現「婚姻自由」。也有人認為，取消戶口簿要求無疑是對婚姻自由的一大推動，特別是在涉及「天價彩禮」的問題上，父母或長輩常常利用戶口簿作為籌碼，對子女的婚姻選擇施加影響。新政策的出台，意味著這種干預手段將大大減弱。

反對者認為，終身大事需要父母把關，否則會釀成許多衝動的後果。另一些人則對這項顯然是為了提高結婚率的措施表現出反感的情緒。質疑：阻攔大家登記結婚的，難道是戶口簿嗎？修改法律被視為解決中國出生率下降問題，這種方式只能是治標不治本。

也有不少網友擔憂，無需提供戶口簿被「重婚」了怎麽辦；還有人擔心身分證件被盜，自己可能「被結婚」。

對此，民政部有關司局負責人表示，目前，全國婚姻登記機關已基本實現實時在線登記、婚姻登記管理信息係統聯網互通和婚姻登記數據及時匯聚，各地婚姻登記機關都能實時查詢使用。通過部門間信息共享，可有效防止重婚、騙婚等現象發生。

此外，結婚不要戶口簿結婚人數的變化可能會呈現兩極化趨勢。原本因家庭阻撓而無法結婚的couples可能會迎來婚姻的春天。另一些受家庭壓力不得不結婚的年輕人，可能會推遲婚姻或乾脆不結婚。

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