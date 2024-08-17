中「伏季休漁」結束 5.5萬艘漁船奔赴大海

2024年南海伏季休漁期結束，停靠在閘坡國家級中心漁港內的漁船陸續奔赴遠洋，開啟耕海牧漁的生活。（中新社）

中國在東海與南海的「伏季休漁」16日中午正式結束，官方統計一共有約5.5萬艘漁船出海作業，官方將「全力防範化解商漁船碰撞風險」。

據「中國海事」微信 公眾號，中國交通運輸部海事局消息指出8月16日12時起，北緯26度30分以南至北緯12度以北的東海和南海海域結束3個半月的伏季休漁期，約5.5萬艘漁業船舶出海作業。

中國交通運輸部海事局持續開展「商漁共治 護漁行動」，「全力防範化解商漁船碰撞風險」。

消息指，按照中國伏季休漁和專項捕撈許可要求，8月1日起，大量漁業船舶集中出海作業。一個半月內，中國沿海將累計增加作業漁船約12.6萬餘艘，沿海通航密度驟增，商漁船碰撞事故風險隨之加劇。

為有效維護海上交通安全形勢穩定，堅決防範遏制重大商漁船碰撞事故發生，根據沿海「開漁」時間安排，中國海事局已組織兩批次「商漁共治 護漁行動」。

今年中國伏季休漁期間爆發「大進滿88號」爭議，該船被中國登檢扣留，近日才有4位船員返回台灣，但洪姓船長仍在中國，中國國台辦13日則表示，「對於1名涉嫌非法捕撈的人員仍在進一步調查中」。