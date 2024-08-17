爬長城也能點外賣 無人機送來酸梅湯

無人機正在為遊覽長城的遊客配送商品。（取材自人民網）

中國無人機應用領域愈來愈廣，美團在八達嶺長城開通了北京首條無人機配送航線，能為附近遊客在幾分鐘之內收到酸梅湯、雪糕等消暑商品，更提供應急救援貨物。自此，美團無人機「空投」服務已覆蓋北大廣深四大一線城市，這也是北京市內首次開通常態性無人機配送服務。

南方都市報報導，北京首條無人機配送航線降落點，設在八達嶺長城南城延長線的南九城樓，該區域於2023年年底面向公眾開放。為了盡量保持區域內的原始風貌，這裡不設任何商業設施，但這也讓到訪此處的遊客在補給飲用水等物資時，至少需要步行近半小時。

遊客的潛在需求為美團無人機在長城開啟「空投幫送」服務提供了條件。目前，這條航線的無人機可幫助降落點附近的遊客購買並運送急需的防曬傘、降溫貼等防暑降溫物資，還能讓遊客在幾分鐘內收到酸梅湯、雪糕等消暑商品；起飛點還增設了美團應急小藥箱，為有需要的遊客提供消毒液、淡鹽水、止暈藥等救急物資；此外，在每天營運時間結束後，無人機會從「挑山工」轉型「環衛工」，協助景區運維人員將附近廢棄物運送至指定回收位置，緩解酷暑下工作人員的日常運輸壓力。

美團無人機北京八達嶺長城航線開航。(取材自南方都市報)

「未來，我們希望能與更多新品牌、新場景合作，讓大家能夠真實享受到科技帶來的更高品質消費體驗。」美團無人機相關負責人表示，截至目前，美團無人機已在北京、深圳、上海、廣州等城市開通30餘條航線，累計完成訂單逾30萬單，服務可覆蓋辦公、社區、景區、市政公園、應急醫療、校園、圖書館等多種場景，並為用戶提供超9萬種的商品選擇。

「低空+旅遊」的應用場景正在不斷拓展。如今在八達嶺，除了可以體驗無人機配送，遊客還能體驗飛機駕照培訓；乘坐直升機或固定翼飛機，俯瞰八達嶺長城的雄偉，飛過碧波蕩漾的野鴨湖、官廳水庫，更是全新的旅遊體驗方式。

專家表示：「低空經濟與景區場景的結合，正是將以無人機配送等科技創新手段融入到文旅產業的轉型升級中的典型實踐，從而迎合當前市場日益多元化和品質化的文旅消費需求，切實通過科技創新幫助旅遊產業提質增效，並進一步激發市場消費潛力。」